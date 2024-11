În prelungirile partidei, un conflict a izbucnit între Amir Rrahmani, căpitanul echipei Kosovo și jucătorul român Denis Alibec, după o intervenție mai agresivă a atacantului tricolor.



Arbitrul danez Morten Krogh a intervenit rapid, acordând ambilor jucători câte un cartonaș galben, dar situația a escaladat ulterior.



Rrahmani, deranjat de scandările din tribune care făceau referire la Serbia, a luat decizia de a scoate echipa de pe teren, în ciuda opoziției arbitrului.



Totodată, oaspeții au acuzat aruncarea de obiecte din peluză și au răspuns fanilor cu gesturi obscene și simboluri provocatoare, cum ar fi semnul „vulturului albanez”.



Gigi Becali a intervenit: "Sunt frustrați! Și-au făcut ambiția"



Printre reacțiile apărite după scandal s-a numărat cea a patronului FCSB, Gigi Becali, care a declarat că ieșirea kosovarilor nu a fost premeditată, ci rezultatul frustrării și al tensiunii din timpul meciului.



„A mai existat aşa ceva? Ei au făcut o confuzie. Nervii pe care îi aveau, voiau să câştige şi au făcut o confuzie între lozinci. „Kosovo e Serbia şi numai Serbia”. Ei nu şi-au dat seama că nu e nimic în neregulă să strigi. Obosiţi, au crezut că e scandare politică.

Frustraţi, că nu au putut să câştige. După aia a fost ambiţia. Pierdem cu 3-0, aia e. Ambiţie care e în favoarea noastră. Ce să zici, se întâmplă în lumea asta multe lucruri. Au murit în război un milion, ce contează că a ieşit ăla de pe teren.



Nu a fost lucru premeditat. Nu au fost cu gândul să câştige meciul la masa verde, a fost supărare şi ambiţie. Ei ştiau că dacă ies de pe teren şi nu permite arbitrul, nu au cum să piardă meciul la masa verde.



Ăla are milioane de euro, Rrahmani, joacă la Napoli. Unul când are milioane de euro, du-te, mă, cu Kosovo a ta şi cu calificarea ta, îmi fac ambiţia mea. Nici nu mai calc în Kosovo. Eu spun cum gândeşte unul care e milionar. Eu nu mai ies, e orgoliul meu, eu am onoare. Asta a fost psihologia. Eu am văzut despre ce e vorba”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Ce riscă FRF după România - Kosovo

Cristian Jura, președintele Tribunalului de Arbitraj Sportiv din România, a fost întrebat ce riscă Federația Română de Fotbal (FRF) în urma scandalului de vineri seară.



Expertul susține că FRF nu va încasa o sancțiune dură, dar va fi totuși amendată



”Federația a mai fost, din păcate, sancționată din cauza comportamentului suporterilor. Așa e prevăzut în regulamente, că organizatorul răspunde pentru comportamentul suporterilor.



Ceea ce e discutabil, pentru că au existat cazuri în care fanii au vrut să facă rău Federației sau unor oficiali ai FRF. Eu cred că va fi o amendă, mai degrabă, decât o sancțiune mai dură”, a spus Cristian Jura, potrivit gsp.



România - Kosovo s-a disputat în etapa #5 din cadrul Grupei C2 din Nations League. În tur, tricolorii conduși de Mircea Lucescu se impuseseră cu 3-0.