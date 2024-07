Gigi Becali a ales noul selecționer al României: "În trei secunde l-aș pune!"

Contractul lui Edi Iordănescu cu FRF a ajuns la final după încheierea EURO 2024, iar selecționerul nu a semnat până acum prelungirea. După eliminarea din optimi contra Olandei (0-3), Iordănescu a lăsat de înțeles că este mai tentat să părăsească postul, transmițând că "familia are nevoie mai mare de mine acum decât echipa națională".

Gigi Becali crede că Edi Iordănescu va pleca de la naționala României

Gigi Becali, cel care a lucrat cu Edi Iordănescu la FCSB în trecut, este de părere că selecționerul va părăsi funcția și va merge la o echipă de club din Golf care îi poate oferi un salariu foarte mare. Omul de afaceri susține că Iordănescu a adus deja naționala în punctul maxim, iar de acum încolo nu ar mai putea obține rezultate la fel de bune sau mai bune cu actuala generație.

"Crezi că Iordănescu nu cunoaște lotul ăsta? Ai văzut cum a spus el? A zis că mai mare nevoie are familia lui de el acum. Dacă stai să prelungești puțin discursul, dacă eu extrapolez, el zice: 'Familia mea are nevoie de bani, familia mea ar vrea să plec să antrenez'. Nu cred că are ofertă de 5 milioane. Dacă avea ofertă de 5 milioane, pleca pe jos de acum. Dacă îi dă două milioane, pleacă să antreneze. Faci un contract pe doi-trei ani și sunt 5 milioane de euro. Gata, ți-ai rezolvat problema familiei.

Edi n-are probleme în familie. Are familie frumoasă, cuminte, nevastă, copii. Asta e singura problemă pe care trebuie să o rezolve el bărbătește, banii. Edi e acum pe val, nu? E vorba că de acum încolo va veni în jos. Noi nu avem echipă mare, iar eu sunt singurul care are curaj să spună asta. Nu avem valoare! Noi avem inimă să alergăm, să muncim", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Gigi Becali: "Eu l-aș pune pe Ionuț Badea la echipa națională în trei secunde"

Întrebat cine crede că ar trebui să fie noul selecționer al României în cazul în care Edi Iordănescu pleacă, Becali l-a nominalizat pe Ionuț Badea, prezent în studio.

"Cine vine la națională? Eu n-am de unde să știu. Antrenori liberi avem la ora asta. Eu l-aș pune pe omul ăsta, care e lângă voi. Eu îl pun pe Badea în trei secunde, dacă e după mine. Om deștept, om cuminte, om care cunoaște fotbal", a mai spus Gigi Becali.

Ionuț Badea (48 de ani) este liber de contract din mai 2022, după despărțirea de UTA Arad. Devenit între timp analist TV, tehnicianul a lucrat la FRF în perioada octombrie 2014 - septembrie 2017 când a fost antrenor secund la prima reprezentantivă sub comanda lui Anghel Iordănescu și Christoph Daum.

De-a lungul carierei, Badea a mai antrenat la FC Argeș, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj, FC Brașov, Oțelul Galați, Concordia Chiajna și Astra Giurgiu.