Selecționata lui Mircea Lucescu le întâlnește pe Cipru (sâmbătă, 12 octombrie, 21:45) și pe Lituania (marți, 15 octombrie, 21:45). Ambele confruntări sunt în deplasare.



Florinel Coman, declarație în forță înainte de ”dubla” României + ce spune despre FCSB



Convocat la națională, Florinel Coman a oferit un interviu pentru FRF înainte de ”dubla” din Nations League. A mărturisit că îi era dor de colegii săi de la prima reprezentativă, dar și că a urmărit cu sufletul la gură partida FCSB-ului din Europa League (1-0 vs. PAOK Salonic).

”M-am acomodat. Sunt bine. Am venit nerăbdător, cu brațele deschise. Să ajut cât pot. Să-i văd pe colegi. Îmi era dor de ei. În Qatar am colegi de treabă, m-au primit cu brațele deschise. Sunt bine. Am ținut legătura (n.r. cu colegii de la lot). Suntem fericiți că ne-am regăsit.



Eu cred că la șase puncte ne gândim. Cred că suntem favoriți. Trebuie să muncim ca să scotem șase puncte. Important e să mă antrenez foarte bine. Să fiu sănătos și când se va apela la mine să pot să ajut.



Foarte importanți (n.r. să ducem România la Mondial). După EURO ne-am fixat obiectivul. Am vorbit între noi că ar fi frumos să prindem și o calificare la Mondial.



(n.r. PAOK - FCSB) L-am trăit cu o intensitate. Este mai greu când privești la TV. Nu ești acolo. Mai ales că am plecat după un succes foarte mare. M-am bucurat mult pentru ei. Au făcut un meci mare. Mă bucur că au crezut în ei. Au valoare și mă bucur că reușesc să demonstreze și în Europa”, a spus Florinel Coman.



Lotul României pentru ”dubla” din Nations League

PORTARI: Florin NIŢĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horaţiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0)



FUNDAŞI: Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIŢĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAŞCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 41/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6)



MIJLOCAŞI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Adrian ŞUT (FCSB, 2/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoţia, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIŢĂ (Universitatea Craiova, 20/4)



ATACANŢI: George PUŞCAŞ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanţa, 40/5), Denis DRĂGUŞ (Trabzonspor | Turcia, 17/4).



