Edward Iordănescu a explicat în câteva cuvinte cum a ales jucătorii pentru înfruntările cu Belarus și Andorra 

Totodată, fiul lui Anghel Iordănescu a transmis și un comunicat amplu în care a făcut apel la suporterii primei reprezentative. Printre rânduri, selecționerul a strecurat și un pasaj în care a explicat cum a ajuns staff-ul naționalei la lotul de 26 de jucători pentru dubla cu Belarus (joi, în deplasare) și cu Andorra (duminică, pe Arena Națională).

"În selecție, respectăm în continuare principiile care ne-au confirmat performanța. Am urmărit, am analizat și am decis cu încredere deplină în tricolorii care constituie deja un nucleu cu rezultate bune pentru România", a explicat Edward Iordănescu.

Joi, 12 octombrie, 21:45, Stadion Szusza Ferenc (Budapesta): Belarus – România

Duminică, 15 octombrie, 21:45, Arena Națională (București): România – Andorra

După cum s-a anunţat, FRF a prelungit până luni termenul de înscriere a copiilor pentru intrarea gratuită la meciul echipei naţionale a României cu Andorra. Stabilit iniţial pentru 6 octombrie, ora 15:00, termenul limită de înscriere a fost prelungit până la 9 octombrie, ora 15:00.

Lotul alcătuit de Edward Iordănescu este următorul

portari: Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niţă (Gaziantep, 19/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, 12/1), Deian Sorescu (Rakow, 13/0), Radu Drăguşin (Genoa, 9/0), Adrian Rus (Pafos, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood, 21/1), Bogdan Racoviţan (Rakow, 0/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

mijlocaşi: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa, 12/0), Răzvan Marin (Empoli, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruţan (Ankaragucu, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

atacanţi: Denis Alibec (Muaither, 33/4), Denis Drăguş (Gaziantep, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanţa, 0/0).

După şase meciuri disputate în preliminariile EURO 2024, naţionala României ocupă locul 2 în clasamentul Grupei I, cu 12 puncte, la 2 puncte distanţă de liderul Elveţia.