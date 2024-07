Denis Drăguș a dezvăluit discuția cu Edi Iordănescu despre viitorul selecționerului: ”Nu sunt în măsură să comentez!”

Denis Drăguș a fost întrebat despre situația lui Edi Iordănescu la echipa națională. După eliminarea României de la EURO 2024, selecționerul a dat de înțeles că are nevoie de o pauză și că nu va mai continua la echipa națională.

Denis Drăguș: ”Am vorbit puțin cu Mister, ne-a spus că are nevoie de o perioadă!”

Federația Română de Fotbal, prin vocea lui Răzvan Burleanu, și-a anunțat susținerea pentru Edi Iordănescu și a transmis clar că vrea să îi prelungească înțelegerea tehnicianului. Drăguș a mărturisit că și el își dorește ca Edi Iordănescu să continue alături de prima reprezentativă, însă a subliniat că alegerea îi aparține doar tehnicianului.

”Am vorbit puțin cu dânsul, dar, din ce ne-a spus, deocamdată, are nevoie de o perioadă. Chiar nu știu (n.r. dacă Edi Iordănescu va rămâne la echipa națională), ne-am dori să rămână după tot ce s-a întâmplat. A creat grupul ăsta atât de unit.

Auzeam înainte că tot spunem de noi jucătorii, de grup, de familie. Nu am spus-o doar de dragul de a o spune. Eu nu sunt de foarte mult timp la echipa națională, dar au spus-o și cei care sunt de mai mult timp, grupul de acum e cel mai unit, o familie cu adevărat.

Pentru noi, e important să rămânem toți cei care am fost la European, știm ce am făcut și ce avem de făcut mai departe. Mister are și el nevoie de o perioadă după tot ce s-a întâmplat acum. Eu nu sunt în măsură să comentez deciziile lui, dar noi ne-am dori să rămână”, a spus Denis Drăguș la Digi Sport.

Ce a spus Edi Iordănescu despre viitorul său după eliminarea României de la EURO 2024

”Lucrurile sunt clare, sunt mândru pentru tot ce s-a realizat. Această echipă poate să crească. Am nevoie de odihnă, după care va fi o discuție cu cei de la Federație, dar și cu familia mea.

În acest moment, cred că familia mea are nevoie mai mare nevoie de mine mai mult decât are echipa națională. Au fost doi ani și jumătate de muncă, cu atacuri multe din diverse direcții, cu emoție. Vom vedea ce vom decide”, a spus Edi Iordănescu la finalul meciului cu Olanda.