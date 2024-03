Cum a reacționat Edi Iordănescu, după 1-1 cu Irlanda de Nord: ”Am primit niște răspunsuri”

Scorul final a fost stabilit încă din prima repriză. Jamie Reid a reușit să deschidă scorul după doar șapte minute, dar Dennis Man a restabilit egalitatea cu un șut puternic din interiorul careului, în minutul 24.

Selecționerul Edi Iordănescu a tras primele concluzii după meciul de pe Arena Națională și a spus că a primit mai multe ”răspunsuri” din partea jucătorilor pe care i-a aruncat în teren împotriva Irlandei de Nord.

Pe lângă meciul amical cu Irlanda de Nord, România va disputa pe data de 26 martie un meci amical cu Columbia, la Madrid, pe Wanda Metropolitano.

Edi Iordănescu a fost direct: ”Am primit niște răspunsuri”

„Hai s-o luăm în ordine. Pentru mine și staff-ul meu a fost un test extrem de util, am analizat exclusiv toate meciurile lor din campanie. Ne așteptam la un test dificil, la provocări, o echipă care a venit și a dat tot ce avea mai bun. Aveam nevoie să ne lovim de o poziție cât se poate de intensă.

Era un amical și ne-am dorit să avem cât mai multe minute efective de joc. Ne-am dorit să câștigăm, am avut împotriva lor un istoric negativ. Referitor la test, mi-aș fi dorit mai multe consitență, un ritm mai ridicat la construcție. N-am găsit cele mai bune soluții, am înțeles că am avut 66% posesie. E adevărat că nici n-am avut spații, au fost și niște probleme de sincronizări. Am primit și niște răspunsuri, măcar o parte din ele. Mergem înainte!

Nu e un experiment total, a mai jucat. Era planificat să joace Nicu Bancu în seara asta, Manea a dat tot ce a avut mai bun.

Au fost lucruri la care am suferit, atitudinea a fost corectă, preocuparea a fost să construim, să dezvoltăm. N-am fost inspirați în anumite decizii, ne-am dorit să vedem și anumiți jucători pe anumite poziții, să-i verificăm. Au fost și încercări pe care le-am făcut și au fost firești. Când a fost pe puncte, le-am luat. Grupul ăsta a arătat că poate infinit mai mult”, a spus Edi Iordănescu.

Când și unde joacă România la EURO

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, cu câștigătoarea play-off-ului B (Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda). Următoarele meciuri din grupă vor fi cu Belgia (22 iunie) și Slovacia (26 iunie).

Naționala României va avea următorul program la EURO 2024, în cadrul calendarului complet al grupei E:

17 iunie: ROMÂNIA – Play-off B (Munchen, 16:00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19:00)

21 iunie: Slovacia – Play-off B (Dusseldorf, 16:00)

22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22:00)

26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00), Play-off B – Belgia (Stuttgart, 19:00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 locuri trei din toate cele 6 grupe EURO 2024.