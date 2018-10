"Cine esti ma, tu?!" Un stelist, moment incredibil pe National Arena! Stewardul nu l-a recunoscut si l-a trimis la plimbare. Ce s-a intamplat inainte de meci

Benzar Jr. a avut parte de un incident neplacut inainte de Romania - Serbia.

Daniel Benzar a incercat sa intre fara parking in stadion. N-a fost recunoscut de stewardul de la poarta/ Atacantul a folosit numele Stelei pentru a incerca sa-l impresioneze pe omul de ordine. N-a avut succes. Dialogul dintre Benzar si steward a fost surprins de Gazeta Sporturilor.

Steward: Parkingul dumneavoastra?

Benzar: Nu am...

Steward: Nu va putem permite accesul, va rugam sa va puneti in miscare.

Benzar: Sunt jucator la Steaua. E tarziu, lasati-ma sa intru.

Steward: Cine esti, ma, tu? Hai, da-i drumu' de aici?

Benzar: Sunt Daniel Benzar de la Steaua (scoate buletinul)

Steward: N-auzi, pune-te in miscare. Accesul se face doar cu parking!

In final, fotbalistul a pornit masina si a plecat sa caute un loc de parcare in afara incintei stadionului.