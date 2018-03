"Ce sa ma invete Lupescu, sa impart comisioanele?!" Intervine PROCURATURA in lupta pentru FRF! Anuntul BOMBA al lui Burleanu

Razvan Burleanu exclude orice colaborare cu Lupescu pe parte administrativa dupa alegerile pentru sefia FRF.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Miercuri, 12:00, LIVE LA PRO X: Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei!

Burleanu continua atacurile la adresa lui Burleanu si spune ca va prezenta toate informatiile pe care el are in Comitetul Executiv, apoi va sesiza procuratura!

"Candidatura echipei mele se opune Federatiei Romane de Comisioane. Ati putut sa vedeti cum a fost condusa Federatia in ceea ce am publicat in ultimele doua saptamani. In momentul in care am auzit ca domnul Lupescu vine sa ne dea lectii de management, acum trei saptamani, am inceput sa ne uitam in documente. In 2014, nu mai aveam aproape niciun sponsor. Proiectia din 2014 era ca se vor cheltui cu 4-5 milioane mai mult decat veniturile. Am introdus proceduri transparente de licitatii si am cerut un audit.

Cand domnul Lupescu si-a anuntat candidatura, am vrut sa vedem ce proiect a avut el, ce fel de management a promovat. Ce poate sa ma invete Ionut Lupescu, cum sa impart comisioanele? Credeti ca cei de la UEFA stiau de aceste nazdravanii pe care le-a facut domnul Lupescu in Romania? In zona tehnica, sigur, are toata aprecierea mea.

Ma voi raporta la el ca la un fost mare jucator al Romaniei. Va asigur ca FRF nu se mai intoarce la Federatia Romana de Comisioane, cum a fost pana in 2014. In zona tehnica, am cei mai buni colegi care produc deja cele mai bune rezultate. Vom merge in Comitetul Executiv cu faptele pe care le-am descoperit, apoi sa intervina procuratura, noi vom prezenta dovezile pe care le avem!", a spus Burleanu la PRO X.