Ce a făcut Ionuț Lupescu în momentul în care Columbia a înscris al doilea gol în poarta lui Horațiu Moldovan 

COLUMBIA – ROMÂNIA 3-2 (Cordoba 6, J. Arias 36, Asprilla 80 / Hagi 84, Fl. Tănase 90+4)

Fostul mijlocaș al naționalei, Ionuț Lupescu, n-a suportat să vadă naționala condusă cu 2-0 de selecționata Columbiei, marți seară, în meciul amical de la Madrid.

"Kaiserul", fost jucător în Bundesliga, a făcut parte din marea echipă a lui Dinamo de la finele anilor '80 și a scris istorie alături de Generația de Aur pentru prima reprezentativă, într-o perioadă în care naționala juca de la egal la egal cu marile puteri ale fotbalului mondial.

Prima repriză a partidei cu selecționata Columbiei i-a lăsat un gust amar lui Ionuț Lupescu. În consecință, Lupescu nu a mai urmărit și repriza a doua, una în care Edward Iordănescu a efectuat mai multe schimbări.

„Am urmărit meciul doar până la 0-2 și, după aia, nu l-am mai urmărit. Asta e… diferență mare! Nu mă așteptam să fie așa mare diferență. N-am niciun remacat din echipa României. Nu prea am ce să comentez, pentru că nu am văzut ca lumea. (n.r. credeți că asta e fața României?) Nu știu care e fața României. Nimeni nu știe care e fața României. Vom vedea”, a declarat Ionuț Lupescu, potrivit playsport.ro.

"Am tratat meciul ca un test pentru că am schimbat mult echipa, am dat minute pentru că am vrut să vedem mai mulţi jucători şi să experimentăm nişte lucruri. Ne-am asumat. Mă bucur totuşi că echipa nu a cedat şi ca de fiecare dată nu a renunţat şi a dat tot ce a avut mai bun. Ar fi trebuit să avem mai multă încredere, mai mult curaj, în special în prima repriză. Pentru că atunci când primeşti gol în minutul 5 te scutură un pic din punct de vedere emoţional. Îmi doresc mai multă claritate, mai multă mişcare, mai multă siguranţă la pase.

Să ţinem mai mult de minge, fiecare să îşi asume că nu pierde mingea. Pentru că adversarul de azi a reacţionat foarte bine atunci când noi am pierdut acele mingi. În repriza a doua a fost însă altceva, cei de pe bancă au intrat cu încredere, au marcat şi au mai avut ocazii. Dacă apelăm la statistică, noi cu Columbia am finalizat de 4 ori pe spaţiul porţii, în timp ce Brazilia, Germania şi Spania au şutat de maximum 3 ori. Nu e întâmplare, dar e un test util", a declarat Edward Iordănescu, după meciul amical jucat marți seară la Madrid.

COLUMBIA: C. Vargas - D. Munoz (S. Arias 46), Cuesta, Lucumi, Mojica - Lerma, Rios - J. Arias (Carrascal 67), J. Rodriguez (J. Quintero 73), L. Diaz (Borre 66) - J. Cordoba (Y. Asprilla). SELECŢIONER: Nestor Lorenzo

ROMÂNIA: H. Moldovan - Raţiu, Drăguşin (Nedelcearu 46), Burcă, Opruţ (Sorescu 87) - R. Marin (Fl. Tănase 77), M. Marin, Stanciu (D. Man 77) - Moruţan, Alibec (Drăguş 56), Mihăilă (I. Hagi 56). SELECŢIONER: Edi Iordănescuâ

Cartonaşe galbene: J. Cordoba 74, Lerma 85 / R. Marin 10, M. Marin 78