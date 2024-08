Se întoarce după ce a atins excelența profesională printre străini. Când se numără trofeele din fotbal, noul selecționer al României se regăsește pe același palier cu legende ale jocului, ca Alex Ferguson și Pep Guardiola. Fără dubii, Mircea Lucescu e un maestru în ale antrenoratului. Dar fascinează măcar la fel de tare și în afara profesiei sale.

Mircea Lucescu, „tânărul” de 79 de ani

În sudul Spaniei, unde stau, mă uimește modul în care bătrânii își trăiesc bătrânețile. Relaxați, zâmbitori, atenți cu ei înșiși, dar și cu lumea din jurul lor. Curioși, încă dornici să învețe, nu se împiedică în laitmotivul „pe vremea mea”. Și mă surprinde asta, pentru că vin dintr-o țară unde am fost învățați, de mici, că bătrânețea trebuie să fie grea. Că implică suferință, lipsuri multe și dispariția poftei de viață.

Când l-am văzut pe Mircea Lucescu la conferința de presă de prezentare, am făcut ochii mari și m-am bucurat. „Il Luce” e „spirt”, lucid și coerent cum alții nu-s nici la 30 de ani. Ancorat în realitate, pus la punct cu actualitatea și nerăbdător să muncească. Am verificat din nou când s-a născut: 29 iulie, anul 1945. Da, „Il Luce” tocmai a intrat în al 80-lea an de viață, dar preia România cu entuziasmul unui student în fața primului său loc de muncă.

La 79 de ani, Mircea Lucescu e tânăr la suflet. Vrea să facă, vrea să construiască. Să trăiască experiențe noi, să cunoască oameni noi, să învețe lucruri noi, să obțină noi performanțe în carieră. O abordare fascinantă a vieții, în contextul în care cu toții avem cunoscuți care, de pe la 45-50 de ani, sunt deja blazați, depășiți de timp și își numără obsesiv anii până la pensie.

Selecționerul care VREA să facă, să afle, să asculte

„Vreau să cunosc toți jucătorii care pot fi selecționați. Mă voi consulta și cu oamenii din jur”, a mai zis Mircea Lucescu la conferința de presă. O declarație care spune mai multe decât pare la prima vedere. Deși o eminență în fotbal, deși le-a văzut pe toate, „tânărul” selecționer încă e gata să asculte pe oricine are ceva de spus.

Conștient de context, Lucescu a specificat că va da totul pentru România cât timp va fi sănătos. La ora asta, nu doar că-i sănătos fizic, dar e și o stâncă din punct de vedere psihic. Lucescu își amintește precis jucători și meciuri de acum 40 de ani, dar fără să trăiască din amintiri. A realizat cât alții în zece vieți, dar nu l-a atins deloc autosuficiența.

Separat de fotbal, Mircea Lucescu inspiră în viața de zi cu zi. Un model atât pentru oamenii deja în vârstă, cât și pentru viitorii oameni în vârstă. La 79 de ani, lucru pe care îl tot repet pentru că mă intrigă, Lucescu VREA să afle. Alții, la vârsta asta, nu mai vor nimic, de mult.