Atac la adresa lui Edi Iordănescu: "Îi e frică după ce l-a certat Gică Hagi"

În amicalul cu Irlanda de Nord, încheiat la egalitate, scor 1-1, Ianis Hagi a fost folosit pe finalul partidei, însă convocarea sa a strânit reacții controversate.

Edi Iordănescu, criticat pentru convocarea lui Ianis Hagi

Fotbalistul de 25 de ani nu s-a impus la Deportivo Alaves, unde a strâns doar puțin peste 50 de minute în 2024.

"E clar că Ianis Hagi are în spate un nume foarte puternic şi cred că de multe ori îi e frică selecţionerului, după ce l-a certat Gică, dar aici discutăm de o echipă naţională! Da, are calitate, are tot ce îi trebuie unui fotbalist, dar când nu joci, calitățile se diminuează foarte mult.

Eu aici discut despre corectitudine, adică la națională trebuie să joace jucătorii care sunt în cea mai bună formă la momentul respectiv. Iordănescu a justificat că a luat jucătorii cu care s-a calificat (n.r. – la EURO 2024), dar să vedem lucrurile aşa cum sunt, că dacă luăm jucătorii doar pentru că îi cheamă X sau Y…

Eu am încredere în Hagi că poate să joace, dar în ultima vreme are foarte puţine minute", a spus Marius Baciu, potrivit Prima Sport.

