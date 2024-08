Alex Mitriță, reacție de zile mari după ce a fost convocat de Lucescu la națională: "Tot ce îmi doream!"

Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul "Ion Oblemenco" din Bănie, Craiova, în cadrul etapei #8 al Superligii României.

Scorul a fost deschis de giuleșteni în minutul 18 prin Christopher Braun, dar egalarea avea să vină doar 15 minute mai târziu, printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Alex Mitriță în minutul 33.

Alex Mitriță, reacție de campion după ce a fost convocat de Lucescu la națională: "Tot ce îmi doream!"

La finalul celor 90 minute, același Mitriță, omul cu golul, a venit la microfon și nu s-a ferit de cuvinte. Winger-ul în vârstă de 29 de ani este de părere că echipa sa ar fi meritat victoria și că au fost peste elevii lui Marius Șumudică.

Mai mult, "Piticul Atomic" a fost întrebat despre convocarea la echipa națională, iar răspunsul său a fost pe măsură.

„Am dominat total jocul, am avut ocazii de a marca, de a câștiga, dar important este că nu am pierdut. Rapid este o echipă de tradiție, cu jucători foarte buni. Ne doream victoria, dar e bine că am plecat măcar cu un punct.

Nu vreau să mă gândesc așa departe. Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Vor urma meciuri foarte grele cu adversari foarte buni și vrem să abordăm fiecare meci în parte.

(n.r - despre convocare) Vă dați seama, bucuria e imensă, este tot ce îmi doream. După un sezon foarte bun și un start de sezon bun, sunt bucuros că îmbrac din nou tricoul echipei naționale și sper să fiu într-o formă bună și la echipa națională.

Am avut un joc foarte bun de posesie, ne-am creat ocazii, am câștigat duelurile. Ce a fost cel mai important, am avut și eu 2 ocazii, nu am putut marca, dar în fotbal se mai ratează.

Nu este tocmai plăcut; ai ocazie de a marca și, la faza următoare, primești gol. A fost o lipsă de comunicare și de așezare în teren, dar nu putem da timpul înapoi”, a declarat Alex Mitriță, la flash-interviuri.

Cum arată clasamentul Superligii României