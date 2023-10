România, lider în gruia I din preliminariile EURO 2024, va înfrunta Israel și Elveția în ultimele două jocuri din actuala campanie. Israel, principala contracandidată a tricolor în lupta pentru calificarea la EURO 2024, va avea parte de un program complicat în luna noiembrie, cu patru meciuri în nouă zile.

Eran Zahavi, gata să revină la naționala Israelului înaintea meciului cu România

Deși campionatul intern este suspendat, mulți jucători nu au meciuri în picioare, iar elevii lui Alon Hazan sunt afectați de războiul în derulare, naționala Israelului primește și o veste bună înaintea meciurilor decisive din noiembrie.

Eran Zahavi (36 de ani), golgheterul all-time al naționalei Israelului, este gata să revină la prima reprezentativă, după o pauză de doi ani. Anunțul este făcut de publicația Sport5, care scrie că jucătorul și oficialii Federației sunt gata să lase deoparte conflictul din trecut.

Atacantul lui Maccabi Tel Aviv, care are 70 de meciuri și 33 de goluri la echipa națională, a jucat ultima oară pentru Israel în noiembrie 2021, la un meci cu Austria (2-4), din preliminariile CM 2022. În septembrie 2022, Zahavi își anunța retragrea de la echipa națională, după un conflict.

Concret, Zahavi a fost foarte nemulțumit că înaintea meciurilor cu Albania și Malta a cerut să doarmă singur în camera de hotel, însă Yossi Benayoun, directorul sportiv al echipei naționale l-a refuzat. "Mi-am dat seama că e ceva personal împotriva mea, o lipsă de respect față de contribuția mea de la echipa națională. Am fost șocat și am simțit o mare tristețe", spunea Zahavi în urmă cu un an, iar ulterior părăsea echipa națională.

Acum, presa din Israel susține că impresarul lui Eran Zahavi a discutat cu Yossi Benayoun, căruia i-a transmis să îl ia în calcul pe atacantul lui Maccabi Tel Aviv pentru convocare.

"Având în vedere evenimentele dificile din țară, Zahavi își dorește să lase în urmă controversele și să ajute echipa națională în această perioadă dificilă să ajungă la primul turneu major după peste 50 de ani.

Există dorință atât din partea jucătorului, cât și a liderilor echipei naționale pentru a lămuri lucrurile. În zilele următoare, părțile s-ar putea întâlni din nou pentru a discuta", a scris Sport5.

Zahavi, golgheterull all-time al naționalei și atacantul care a rupt plasele în Israel

Eran Zahavi, crescut la Hapoel Tel Aviv, a mai jucat în carieră la Ramat haSharon, Palermo, Guangzhou City, PSV Eindhoven și Maccabi Tel Aviv.

Desemnat de două ori fotbalistul anului în Israel (2014, 2015) și de trei ori golgheter în campionatul intern (2014, 2015, 2016), Zahavi are un palmares impresionant la Maccabi Tel Aviv: 158 de goluri în 210 meciuri, dar și trei titluri de campion.

Eran Zahavi a început excelent și actualul sezon, cu 10 goluri și 3 assist-uri în primele 13 partide. Vârful lui Maccabi Tel Aviv a jucat ultimul meci pe 30 septembrie, campionatul din Israel fiind suspendat din 7 octombrie.