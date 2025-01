Acum face istorie pentru România, dar drumul nu i-a fost pavat cu roze. Nicușor Bancu a avut tărie de caracter, un vagon de ambiție și calități pe care și le-a șlefuit. Și cu ajutorul antrenorilor din fotbal.

Nicușor Bancu, un român cu o poveste de film: a lucrat și pe șantier, iar acum e unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai țării



Călătoria sa spre performanțele cu naționala României a trecut prin stații care l-au oțelit fizic și i-au făcut un mental strong. Când era copil, și-a câștigat primii bani pe șantier. Povestește cu zâmbetul pe buze și frapează prin sinceritate.



"Munceam ca salahor în construcţii, ajutam niște băieţi din sat împreună cu fratele meu şi ne plăteau, lucram de luni până vineri. Luam în jur de 400 de lei, banii de azi, timp de o săptămână", a rememorat căpitanul Universității Craiova.



Prin fotbal și-a făcut un drum în viață. E titular incontestabil al postului de fundaș stânga în naționala României și a jucat pentru tricolori la Campionatul European din Germania, transmis de Pro TV și VOYO.



Dacă nu ar fi devenit fotbalist profesionist, stângaciul naționalei putea ajunge ospătar sau bucătar pentru că a absolvit un liceu de profil.



"Am avut o mătuşă, mi-a zis că se fac bani buni din bucătărie, ea fiind tot din acest domeniu. Am zis de ce nu?! Să încerc! M-am înscris la acest curs de bucătărie şi am zis că poate voi deveni un mare bucătar", a mai povestit Nicușor Bancu.



Nicușor Bancu - idol al fanilor Universității Craiova și preferat al patronului echipei, Mihai Rotaru -, e exemplul care arată că niciun obstacol ivit în calea visului nu te poate opri când dorința e una uriașă.