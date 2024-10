Micii tricolori au învins-o categoric pe reprezentativa U21 a Munenegrului cu 6-2, în deplasare, în preliminariile EURO 2025. Partida a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO.



Florin Prunea, dat pe spate: ”Va ajunge mare antrenor”



Florin Prunea a rămas impresionat de maniera în care Daniel Pancu, selecționerul micilor tricolori, a gestionat confruntarea de pe ”Podgorica City Stadium” de vineri după-amiază.



Fostul internațional român s-a rezumat să spună, potrivit DigiSport, că ”băiatul ăsta (n.r. Daniel Pancu) va ajunge un mare antrenor”.

Au marcat Janjić (21) şi Mrvaljević (69) pentru muntenegrezi respectiv Louis Munteanu (16, 27, 74), Rareş Ilie (52), Octavian Popescu (59) şi Mihnea Rădulescu (89) pentru naţionala tricoloră



Ce a spus Daniel Pancu după Muntenegru - România U21 2-6



"În ultimele minute mă gândeam deja la meciul cu Elveția. E un joc care îmi dă foarte multe bătăi de cap. E o echipă foarte puternică, unul dintre jucătorii de atac va fi pe bancă și mă gândesc cine va intra și ne va ajuta pe parcurs.



Eu cu Louis Munteanu am o relație bună. Și cu Tavi Popescu am o relație bună, chiar dacă s-a întâmplat să nu fie convocat recent. Am o relație foarte bună cu ei, cu toți fotbaliștii de mare calitate. Și eu am fost considerat de mare calitate la vârsta lor, dar cu cât am fost mai puțin capricios am reușit să joc la cel mai înalt nivel. Sunt jucători care au capacitatea să ajungă la cel mai înalt nivel.



De foarte mult timp mă gândesc la meciul cu Elveția. Aici nu mă așteptam să fie un meci așa ușor, dar am fost noi foarte bine. Nu putem să pregătim meciul la egal, pentru că e o echipă care nu se menajează deloc și care atacă tot timpul”, a spus Daniel Pancu, potrivit Digisport.