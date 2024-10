Reprezentativa antrenată de Daniel Pancu a câștigat grupa de calificare la Euro 2025, după ce s-a impus în ultimul meci contra Elveției. Florin Bratu, selecționer al echipei de tineret între august 2021 și august 2022, crede că actuala generație este una valoroasă, care poate oferi soluții echipei de seniori pentru următorii opt ani.



"Tot timpul e o surpriză că ne calificăm la Campionatul European U21"

"Tot timpul e o surpriză că ne calificăm la Campionatul European U21. Deși e a patra participare consecutivă la turneele finale, e o surpriză. Dar o surpriză plăcută. De ce spun asta? La fiecare doi ani, generațiile se schimbă la nivelul U21. Trebuie să formezi din nou un grup de la zero, stai cu o ușoară tensiune ca să vezi cum se va închega echipa și care vor fi rezultatele. Unele generații sunt mai talentate, alți jucători explodează mai târziu... La nivel de echipă națională nu ești niciodată sigur, chiar dacă ai zece calificări în spate.



În grupa noastră Elveția părea favorită la început de drum, mai erau și alți adversari incomozi. Beneficiem de o generație bună, au avut și spirit de luptători, au luptat în unele meciuri până la final ca să învingă. Generația 2002 din România este considerată valoroasă, cu Drăgușin, care a făcut pasul către naționala mare, Răzvan Sava, Constantin Grameni, Octavian Popescu, Ianis Stoica, Marius Corbu, Louis Munteanu, Vladislav Blănuță. Echipa a fost formată pe schelutul acestei grupe, cu câțiva fotbaliști de asemenea buni născuți în 2003 și mai mici.



"Mie îmi place regula U21, iubesc să lucrez cu jucători tineri"

Un plus este Daniel Pancu, care a crezut în această echipă, în băieții lui. A muncit mult cu această generație, a făcut o selecție bună, și-a ales profilul de jucători pentru ceea ce vrea el să joace. Jucătorii au avut o reacție bună la ce li s-a cerut, au avut un vibe pozitiv. În meciul decisiv cu Elveția am fost echipa mai bună, deci calificarea este meritată.



Mie îmi place această regulă U21. Pe de altă parte, de când m-am apucat de antrenorat am iubit să construiesc echipe și să lucrez cu jucători tineri. Am încercat mereu să promovez jucători tineri, să îi ajut să evolueze din punct de vedere al valorii sportive și al mentalității. Nu sunt mulți care să facă acest lucru, dar le dau și celorlați dreptate, pentru că sunt sub o presiune imensă din partea conducerii pentru a obține instant rezultate.

Mulți nu-și asumă acest drum, care consumă multă energie, dar este și foarte satisfăcător. Nu văd satisfacție mai mare pentru un antrenor decât să promoveze un jucător tânăr și să-l îndrepte pe drumul cel bun. Sunt foarte mândru de acest lucru.



"Să nu creadă nimeni că merge în vacanță la un turneu final"

Daniel Pancu spune că vrea semifinale de Campionat European U21. Eu cred că era anormal să nu zică acest lucru. În 2019 am fost la un pas de finală, cu o generație la fel de talentată. Pancu a făcut bine să le însămânțeze în minte jucătorilor ce așteaptă de la ei, să nu creadă nimeni că merge în vacanță la un turneu final. Poate că după performanța din 2019 nu am văzut transferuri răsunătoare, există mai mulți factori pentru acest lucru, discuția e mai lungă, dar după doi ani de zile mulți fotbaliști au ajuns oameni de bază pentru naționala de seniori.



Cred că o obiectivul principal al naționalei U21 este să dea cât mai mulți jucători la echipa mare. Acum avem din nou jucători care pot face pasul către prima reprezntativă. De la postul de portar până la cel de atacant sunt foarte bine echilibrați, avem dubluri pe posturi. Vreau să cred că în următorii opt ani avem soluții pentru naționala mare, care se va hrăni bine cu aceste două generații", a declarat Florin Bratu pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea