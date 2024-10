Echipa pregătită de Daniel Pancu s-a impus cu scorul de 3-1 și a obținut calificarea la turneul final.

Ce a declarat Daniel Pancu despre eliminare

Selecționerul României U21 a cedat nervos în minutul 28. Luca Jazquez a avut o intervenție extrem de dură asupra lui Louis Munteanu și, inițial, arbitrul întâlnirii a arătat doar cartonașul galben, lucru ce l-a scos din minți pe tehnician.

Daniel Pancu a pătruns pe teren și s-a îndreptat direct spre centralul olandez Marc Nagtegaal. Extrem de nervos, selecționerul i-a cerut explicații arbitrului și a fost ținut cu greu de jucători.

În cele din urmă, antrenorul a văzut cartonașul roșu și a mers la lojă de unde a continuat să urmărească meciul.

"Mi s-a părut că Louis Munteanu e fără suflare. Mi s-a părut că e leșinat. Din unghiul meu am văzut o talpă în gât și am văzut arbitrul cu cartonaș galben. Gestul e incalificabil, îmi cer scuze, dar în momentul ăla am fost un milion la sută că a fost de roșu și nu știu dacă ar fi întors dacă nu intram pe teren. Un gest necugetat, dar, în același timp, cred că a și ajutat echipa", a spus Daniel Pancu, în exclusivitate la PRO TV.