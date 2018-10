"Se cunoaste ca e as in IT!" :) Cel mai original numar de inmatriculare din Romania? Ce placuta apare pe o masina. FOTO

Un roman care probabil lucreaza in IT a gasit un mod original de a avea placute personalizate la masina.

B 404 ERR poate fi vazut pe un Alfa Romeo de culoare rosie ce circula prin Bucuresti. Proprietarul este cel mai probabil pasionat de calculatoare. Referinta vine de la celebra 404 ERROR (Eroare 404) ce insemnea de obicei o eroare de conexiune al unui site la server.



In luna august, un roman stabilit in Suedia a aparut cu o masina cu placute personalizate intr-un mesaj obscen la adresa PSD. A urmat un scandal urias, insa in cele din urma Agentia de Transport din Suedia i-a retras placutele romanului.

Sursa foto: Promotor.ro