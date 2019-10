Stanciu, "atacat" de fanii Borussiei! Reactia romanului dupa ce suporterii germani au aruncat cu pahare in el

Stanciu a fost luat la tinta de fanii Borussiei Dortmund.



Nicolae Stanciu a fost "atacat" de suporterii Borussiei in momentul in care se pregatea sa execute un corner. Fanii germani care au facut deplasarea la Praga pentru meciul cu Sparta au arucant cu pahare in roman in minutul 15 atunci cand Stanciu se pregatea sa execute un corner.



Pentru a nu crea un conflict cu fanii germani si pentru a nu opri jocul, Stanciu nu le-a raspuns suporterilor germani si a aruncat paharele in afara terenului de joc.

sursa foto: captura DigiSport