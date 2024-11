În urmă cu trei ani, Silas Wamangituka a dezvăluit că și-a fabricat o identitate falsă pentru a juca la cel mai înalt nivel.

Silas, atacantul de la Steaua Roșie Belgrad, forțat să își falsifice identitatea

Atacantul congolez recunoscut public, în perioada în care evolua la Stuttgart, faptul că numele este fals, iar vârsta sa reală nu corespunde cu cea din acte. Acum, trei sezoane mai târziu, Silas va evolua în Champions League împotriva Barcelonei.

În sezonul 2020/2021, Silas înscria 11 goluri și contribuia cu 5 pase decisive în 25 de meciuri disputate în Bundesliga. La acea vreme, având parte de susținerea clubului, fotbalistul recunoștea faptul că are 22 de ani, cu un an mai mult decât vârsta din actele de identitate.

În urma dezvăluirilor, atacantul a primit o suspendare de trei luni și o amendă de 30.000 de euro. În acest moment, Silas evoluează sub formă de împrumut la Steaua Roșie Belgrad, unde a marcat deja patru goluri în opt meciuri.

Falsificarea identității s-a produs ca urmare a unor presiuni puse de fostul său agent, care l-a amenințat pe atacant că, dacă nu va face acest lucru, va fi trimis înapoi în Congo. Atunci, a ajuns la Paris FC și a fost obligat să își schimbe identitate.

”Nu aș fi putut să fac acest pas dacă echipa nu m-ar fi susținut. Sunt foarte recunoscător.

Am trăit cu o teamă constantă în ultimii câțiva ani și am fost foarte îngrijorat în legătură cu familia mea din Congo. A fost un pas dificil pentru mine să îmi spun povestea. Nu am îndrăznit să o fac până când am avut agenți noi și prieteni”, a spus la acel moment Silas Katompa Mvumpa.