Unicul gol al partidei a venit în minutul 52, când Hans Vanaken a transformat un penalty venit după un henț caraghios comis de Tyrone Mings.

Unai Emery: ”Este cea mai mare gafă pe care am văzut-o în toată cariera mea!”

Emiliano Martinez, argentinianul din poarta lui Aston Villa, a reluat jocul cu o pasă scurtă la Tyrone Mings, însă fundașul a luat balonul în mână și i l-a înapoiat lui Emiliano Martinez pentru a degaja, fără să își dea seama că jocul fusese deja reluat.

Unai Emery a catalogat drept ”absolut ciudată” gafa comisă de Tyrone Mings. Antrenorul lui Aston Villa a mărturisit că nu a mai văzut o fază asemănătoare niciodată în întreaga sa carieră.

Totodată, Emery a sublinat că eroarea lui Tyrone Mings a decis soarta partidei.

”Greșeala sa este absolut ciudată! Este cea mai mare gafă pe care am văzut-o în cariera mea. Putem face o greșeală pe construcție, încercăm să controlăm jocurile printr-o posesie prelungită și încercăm să recuperăm mingi. Ne-am descurcat fantastic în prima repriză. Am pierdut una sau două mingi, dar am fost întotdeauna în poziția de a recupera, dar această eroare este foarte, foarte ciudată.

Nu este pentru Mings sau Martinez, este o greșeală ciudată. S-a întâmplat o singură dată în toată viața mea. Nu știu dacă a fost din cauza intensității, a fost o greșeală. Prima repriză a decurs așa cum am plănuit. Am avut două ocazii, am avut câteva cornere. Nu i-am lăsat să joace pe tranziție, nu am făcut greșeli. A doua repriză după gol... este Europa. Jocul s-a schimbat complet după greșeala noastră”, a spus Unai Emery la finalul jocului.