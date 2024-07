"Nu mă interesează câți bani iau cu Maccabi!" Gigi Becali și-a făcut calculele. Cât primește dacă FCSB ajunge în grupele UCL

Meciul FCSB - Maccabi Tel Aviv va fi în direct la PRO TV și pe VOYO, iar cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe SPORT.RO.

Cu doar câteva ore înainte de primul meci cu Maccabi, Gigi Becali a dezvăluit că nu este interesat de banii pe care i-ar putea face la meciul cu echipa din Israel, punctând faptul că pe el în iteresează "grosul" pe care FCSB ar putea să-l încaseze dacă obține calificarea în grupe.

"Eu nu vorbesc dacă trec de Maccabi. Eu vorbesc numai de grupele Ligii Campionilor. Nu mă interesează câți bani iau cu Maccabi. După aia, dacă vrea Domnul, vorbesc de Sparta Praga.

După aia vorbesc de play-off și gata. Eu nu vorbesc de câți bani iau cu Maccabi. Eu vorbesc de final, aia țintesc, finalul… Liga Campionilor grupe!

Sunt 15-20 de milioane calificarea, plus bilete, plus market-pool, plus 3 milioane o victorie… Deci ajungi la 45-50 de milioane…", a spus Gigi Becali la Fanatik.

FCSB își cunoaște adversara din turul trei preliminar al Ligii Campionilor

FCSB s-a calificat în turul doi preliminar din UEFA Champions League, după ce a trecut de Virtus AC în prima fază a competiției. Dacă va trece de Maccabi Tel Aviv, FCSB va înfrunta câștigătoarea dublei dintre Sparta Praga (Cehia) și Shamrock Rovers (Irlanda).

Sparta Praga este favorită clară a dublei din turul doi preliminar. Conform transfermarkt, lotul cehilor este cotat la 72 milioane de euro. Cel mai valoros jucător al echipei este Martin Vitik, fundașul de 21 ani, cu o cotă de 12 milioane de euro.

Manșa tur se va disputa în Cehia, în timp ce returul va fi la București.

Dacă va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv, FCSB ajunge în turul trei preliminar din Europa League, unde va juca împotriva câștigătoarei dintre Panevezys (Lituania) și Jagellonia (Polonia). FCSB ar juca manșa tur în deplasare.