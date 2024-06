Edin Terzic a spus tot ce a avut pe suflet, după finala pierdută cu Real Madrid

După înfrângerea suferită de Borussia Dortmund în finala Ligii Campionilor împotriva Real Madrid, antrenorul Edin Terzic și-a exprimat dezamăgirea și a oferit câteva reflecții asupra meciului. Borussia Dortmund a dominat prima repriză, dar Real Madrid a reușit să se impună în ultimul sfert de oră al meciului, când a marcat două goluri prin Dani Carvajal (minutul 74) și Vinicius Jr. (minutul 83).

Edin Terzic: "Am făcut o finală grozavă"

Edin Terzic a lăudat efortul echipei sale și a scos în evidență faptul că Borussia Dortmund a jucat foarte bine, dar a recunoscut că le-a lipsit "instinctul de criminali" în fața porții adverse, pe care Real Madrid l-a demonstrat.

"Am făcut o finală grozavă și cred că am meritat mai mult decât să pierdem cu 2-0. Din prima secundă, am arătat lumii întregi că nu suntem aici doar pentru a juca. O finală o joci pentru a o câștiga. Am făcut atât de multe lucruri bine. În prima repriză am avut sentimentul că-i putem bate. Singura diferență a fost că ei au avut acel instinct de criminali. Nouă ne-a lipsit asta," a declarat Terzic, după meci.

Aceasta a fost a doua finală de Liga Campionilor pierdută de Borussia Dortmund pe stadionul Wembley, după cea din 2013 când au fost învinși de Bayern München cu 2-1.

Record de trofee Champions League câștigate

Astfel, recordul de 6 trofee Champions League (Cupa Campionilor Europeni) câștigate, deținut de legendarul Paco Gento (1956, 1957, 1958, 1959, 1960 și 1966, toate cu Real Madrid), a fost egalat acum de nu mai puțin de patru fotbaliști ai lui Carlo Ancelotti.

Toni Kroos, Dani Carvajal, Luka Modric și Nacho Fernandez au bifat al șaselea succes în Champions League!

Kroos are un trofeu cu Bayern Munchen (2013), celelalte cu Real Madrid (2016, 2017, 2018, 2022 și 2024) alături de Carvajal, Modric și Nacho, care au mai câștigat Champions League cu ”albii” și în 2014.