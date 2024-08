FCSB a părăsit Liga Campionilor în turul 3 preliminar, după 2-3 contra celor de la Sparta Praga (3-4, la general).

Darius Olaru, după FCSB - Sparta Praga 2-3: "A fost fault clar, și adversarii mi-au spus. Arbitrii au fost 60-40 și în tur, și în retur"

Darius Olaru, autorul unui gol spectaculos și al unui assist pentru Malcom Edjouma, a recunoscut la finalul meciului că FCSB a făcut o primă repriză foarte modestă, motiv pentru care campioana României nu a reușit să întoarcă soarta calificării în actul secund.

Căpitanul bucureștenilor a criticat și mai multe decizii ale arbitrului danez Morten Krogh. Principala are legătură cu un penalty neacordat pentru FCSB în minutul 29, la un fault comis de Preciado asupra sa.

"Din păcate pentru noi nu am reușit să ne calificăm. Era obiectivul nostru, am muncit să ajungem aici. Am plătit prețul celor trei goluri încasate în prima repriză - fază fixă, penalty și o execuție extraordinară. La nivelul acesta, fiecare greșeală se plătește. Dacă știam să gestionăm mai bine prima repriză, să nu primim trei goluri, cred că puteam întoarce. În repriza a doua am arătat mult mai bine.

Nu vreau să găsesc alibiuri. Așa a fost, am intrat fără moi, n-am avut atitudine în prima repriză. Cred că am și intrat în jocul lor. Au marcat din acea fază fixă. Știam că sunt puternici la aceste faze fixe, după ne-am deschis, le-am dat spații și așa au și marcat.

Am simțit că putem reveni. I-am simțit pe ei mult mai moi în repriza a doua, am simțit că putem pasa mult mai bine, ne-am creat și mai multe ocazii, dar trei goluri primite în prima repriză au fost cam multe.

Cred că la penalty, la faza premergătoare, a fost cam aceeași fază în afara careului advers, la Ștefănescu. Așa a decis arbitrul. După, a fost o fază la mine în care nu-mi explic cum mi-a dat mie galben. Normal, am protestat, dar a fost un fault clar. Și adversarii mi-au spus că e fault clar. El nu a dat fault. Nu a fost o tentă, dar undeva la 60-40 pentru ei. Am simțit acest lucru și în partida tur.

Era visul nostru, pentru asta am câștigat campionatul, ca să avem rezultate în Europa. Trebuie să ne revenim, mai avem treabă în campionat, iar apoi trebuie să gestionăm foarte bine play-off-ul Europa League, unde ne va aștepta o dublă foarte grea. Am jucat cu LASK Linz și în iarnă, în amical, o echipă cu forță, care încearcă să își câștige duelurile, agresivă. Trebuie să pregătim bine meciul, să îi analizăm și să trecem. Asta ne-a rămas, Europa League e următorul obiectiv", a spus Darius Olaru, pentru PRO TV.

Constantin Zotta: "FCSB trebuia să primească un penalty. S-a văzut o rea voință din partea arbitrului"

Fostul arbitru Constantin Zotta susține că FCSB ar fi trebuit să primească un penalty în minutul 29, la scorul de 0-2, când Darius Olaru a fost faultat la marginea careului. În schimb, căpitanul campioanei României, dar și Alexandru Băluță, s-au ales cu cartonașe galbene pentru proteste la faza respectivă.

Zotta spunea că a văzut "o rea voință" din partea lui Morten Krogh, făcând referire inclusiv la un corner neacordat pentru FCSB la ultima fază, dar și la minutele suplimentare arătate pentru repriza secundă, doar cinci.

"Sincer, și mie mi-a lăsat aceeași impresie, că la anumite situații la limită deciziile au fost în favoarea echipei Sparta Praga. Cel mai important moment mi s-a părut faultul din prima repriză asupra lui Olaru. Mi s-a părut un fault evident în care adversarul intră direct în Olaru, iar căderea lui Olaru este cauzată de această intrare, care este cu o forță foarte mare. Din ce am văzut, a fost în suprafața de pedeapsa. Eu cred că acolo se impunea acordarea unei lovituri de pedeapsa. Intrarea a fost cu forță mare, l-a dărâmat pe Olaru. Acolo am văzut o atitudine reactivă imediată a arbitrului. Jucătorii FCSB-ului au reacționat într-un fel, iar arbitrul a intervenit imediat și a acordat două cartonașe galbene. Cred că au fost câteva decizii împotriva FCSB-ului.

Penalty-ul neacordat îl consider o greșeală mare a arbitrului, dar cred că aici au greșit și cei de la FCSB. Ei se așteptau la această manieră, știau cine arbitrează, știau legăturile cu Sparta Praga, cu antrenorul danez, cu jucătorii danezi. Reacția jucătorilor din teren trebuia să reprezinte o presiune permanentă asupra arbitrului prin care să-l oprească să nu ia decizii împotriva lor. Avem exemplul Barcelonei, cu presiunea jucătorilor asupra arbitrului, dar nu agresiv, nu cu mâini, fără să se înjure, fără gesturi.

Ăla a fost un corner evident, la ultima fază. A fost în fața lui. Acolo s-a văzut o rea voință, s-a văzut ceva", a spus Constantin Zotta, la Prima Sport.