Echipa pregătită de Carlo Ancelotti nu a avut o prestație solidă, iar francezii au marcat unicul gol al partidei pe finalul primei reprize de la punctul cu var, prin David.

Carlo Ancelotti: ”Nu am lăsat o impresie bună și sunt îngrijorat!”

La finalul meciului, tehnicianul italian s-a declarat dezamăgit de felul în care s-a prezentat echipa, în special de realizările din compartimentul ofensiv. Ancelotti a mărturisit că este îngrijorat pentru modul în care elevii săi au arătat în meciul cu Lille, însă s-a arătat convins că poate redresa lucrurile.

Totodată, Ancelotti a transmis că înfrângerea suferită pe terenul lui Lille poate reprezenta un semnal de alarmă pentru madrileni.

”Este clar că trebuie să ne îmbunătățim. Este complicat. Este greu să evaluăm meciul, totul a mers destul de rău. Nu trebuie să aruncăm totul, trebuie să gândim la rece.

Senzația este că nu reușim să creăm ocazii, posesia a fost lentă, au fost puține idei de joc. Astăzi este clar că nu ne-au ieșit lucrurile. Avem atacanți care trebuie să joace mai direct.

Sunt supărat pentru că senzația nu a fost una bună, poți pierde un meci, pentru că este un sport, dar azi nu am lăsat o impresie bună și sunt îngrijorat. Avem toate condițiile pentru a învăța și a deveni mai buni, trebuie să reglăm repede lucrurile. Am jucat de mult ori duminică și apoi luni, azi nu am avut o seară bună, trebuie să devenim mai buni și atât.

Nu cred că este suficient să vorbim despre asta pentru a îndrepta lucrurile, dacă era așa, totul era mult mai simplu. Este o dinamică ce trebuie să se îmbunătățească, nu merge doar cu vorba. Cred că echipa devenea mai bună, iar ăsta este un pas în spate.

Lille nu m-a surprins, este o echipă care controlează foarte bine mingeaa, au fost mai motivați, mai buni decât noi, au fost mai limpezi în tot ce au făcut. Criticile pentru jocul de astăzi sunt corecte, trebuie să le acceptăm. Așa este, nu am arătat bine.

Ultima înfrângere a fost în derby (n.r. cu Barcelona), iar de atunci lucrurile au mers în sus. Și acum poate fi un semnal de alarmă”, a spus Carlo Ancelotti la conferința de presă.

