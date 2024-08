Roș-albaștrii au cedat în fața cehilor de la Sparta Praga, scor 2-3. La general, cehii au câștigat cu scorul de 4-3 și au obținut accederea în play-off-ul UEFA Champions League, unde vor da peste suedezii de la Malmo.

"Asta a fost de vină!" Malcom Edjouma știe de ce FCSB a pierdut cu Sparta Praga

Malcom Edjouma a înscris în minutul 85 și a ținut visul UCL în viață pentru roș-albaștrii. La flash-interviu, mijlocașul francez a analizat partida și și-a vărsat oful. În opinia sa, echipa a făcut un joc bun în repriza secundă, dar a recunoscut și calitatea adversarului.

Mai mult, mijlocașul în vârstă de 27 de ani este de părere că gazonul de slabă calitate de pe stadionul din Ghencea a purtat un rol decisiv în evoluția coechipierilor săi.

„Nu am început jocul bine. Cred că am arătat o altă față în repriza a doua, dar, din nefericire, am reacționat foarte târziu. Este o experiență pentru meciurile următoare. Dacă pot da gol, e bine, dar important este ce ofer eu echipei pe teren. Astăzi am făcut un meci bun, dar, din nefericire, am pierdut. S-a văzut lipsa de experiență, ei au avut mai multă personalitate, sunt obișnuiți să joace în cupele europene în fiecare an.

Nu știu, poate gazonul a fost de vină, a fost o problemă; nu am putut construi foarte bine, mingea sărea ciudat.

Trebuie să dai tot ce ai, nu putem vorbi despre arbitraj. La acest nivel, trebuie să te lupți pentru mingi, să îți folosești mâinile, corpul, tot ce poți.

Dacă vom juca în următorul meci așa cum am jucat în repriza a doua, atunci ne vom califica. Va fi bine dacă ne calificăm în Europa League; acum trebuie să ne focusăm pe asta”, a declarat Edjouma, după meci.

Eliminată de Sparta Praga din turul trei preliminar al UEFA Champions League, FCSB va juca în play-off-ul Europa League în compania austriecilor de la LASK Linz.