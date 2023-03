Iosif Rotariu a devenit de luna trecută oficial la Poli Timișoara, echipă aflată în Liga 2, și a intrat în proiectul condus de Costel Pantilimon, fost portar la gruparea de pe Bega și campion în Premier League cu Manchester City.

Cu sarcini de scouter pentru că mereu a avut o înclinație spre descoperirea tinerelor talente, Iosif Rotariu și-a exprimat satisfacția că va face echipă cu Costel Pantilimon și Paul Codrea, dar a și dezvăluit pentru Sport.ro că... va intra și în iarbă, la joc.

Provocarea lui Rotariu: îi învață pe jucători arta loviturilor libere. "Nici pe la Liga 1 nu mai văd goluri din lovitură liberă"

Mai precis, la antrenamente. Considerat unul dintre cei mai buni executanți de lovituri libere din fotbalul românesc al anilor 80-90, mijlocașul cu 25 de selecții la națională spune că le va arătat fotbaliștilor lui Poli Timișoara cum să bată loviturile libere.

"O echipă frumoasă. Pe Panti și Codrea i-am avut elevi, pe Codrea l-am avut coechipier în 1998, când eu am venit de la Steaua, iar pe el l-a împrumutat Dinamo, avea 17 ani. A jucat cu mine la mijlocul terenului.

Și Pantilimon e un profesionist. M-am băgat la un proiect pe o perioadă mai lungă de timp pentru că pe o perioadă scurtă nu merge nimic aici în Timișoara.

Pantilimon are altă mentalitate, altă viziune. Codrea e la fel, eu nu accept jumătăți de măsură, de asta nici n-am acceptat nimic până acum. Vor să schimbe ceva, să fie bine în viitor. Jucăm pe Știința acum, dar problema nu se pune de azi pe mâine, ci pe un an-doi.

Să facă stadion la Timișoara și atunci vor fi obiective mai mari. Acum trebuie făcută o reformă, la jucători, peste tot.

Poli Timișoara, pe mâna lui Rotariu

Eu o să merg să văd foarte mulți jucători, dar și dintre cei pe care eu îi știu și vreau să-i aduc la Poli. Bineînțeles cei care au valoare, nu poate intra oricine la Poli pentru că Poli e un brand.

Am câțiva jucători pe la Divizia C, juniori, care evoluează deja la seniori. Merg la grupele de elită să le văd. Când vine căldura, voi lucra individual și cu vârfurile de la Poli pe care le consider eu și antrenorii.

Poate îi mai învăț și pe ei să bată loviturile libere. Poate mai vedem... nici pe la Liga 1 nu mai văd... Eu tot aștept să văd un gol din lovitură liberă pentru că aia e fericirea mea. În ultima perioadă de timp n-am văzut niciunul', a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Și Mateuț îi învăță pe dinamoviști arta loviturilor libere

În trecut, un alt mare executant de lovituri libere, Dorin Mateuț, i-a învățat pe jucătorii lui Dinamo, pe când era secund, cum să execute loviturile de la distanță. Printre elevii lui "Mateo" s-a numărat și Claudiu Niculescu, în prezent antrenor la CSC Șelimbăr.

Poli Timișoara e pe locul 19 în clasamentul Ligii 2, cu 12 puncte după 18 etape.

