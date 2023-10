I-a bătut pe teren, apoi i-a „mitraliat” la flash-uri! Mihalcea: „Steaua cu care aveam lupte crâncene e în prima ligă”

La finalul meciului, Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia a trimis câteva „săgeți” către rivala de sâmbătă, punctând faptul că adevărata Steaua se află în prima ligă.

„N-aș vrea să fiu răutăcios, dar Steaua, cu care eu jucam și aveam luptele acelea crâncene este în prima divizie (n.r. echipă care acum se numește FCSB). Bine, se poate interpreta, dar eu consider că Gigi Becali a format și patronează echipa Steaua”, a spus Adrian Mihalcea la finalul meciului cu CSA Steaua.

Mihalcea a dezvăluit care e cheia succesului la Slobozia

„Se pare că Slobozia îmi priește, este al treilea mandat, lumea mă lasă să-mi fac meseria, am liniște, am stabilitate, am susținere și mă preocupă doar acest lucru. Și în altă parte, și la Buzău am avut o performanță pe care ei, ca echipă, nu au avut-o, aceea de a juca un baraj de promovare. Dar Slobozia este și aici (n.r. și se bate cu palma în piept).

Obiectivul este play-off-ul. Noi ne axăm pe play-off. După, este cu totul și cu totul alt campionat, eu știu. Eventual va fi un al treilea play-off (n.r. campionat) și vor fi numai meciuri de genul acesta. Momentan suferim, nu avem un lot foarte numeros. Și astăzi am improvizat”, a mai spus Mihalcea.

În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia și-a consolidat primul loc în clasamentul Ligii 2, cu 24 de puncte, trei mai multe decât principala urmăritoare: Șelimbăr.

Steaua a rămas pe zece, cu 12 puncte, însă poate coborî în clasament, în funcție e rezultatele pe care le vor obține echipele din spatele său.