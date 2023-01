Dorinel Munteanu (54 ani) a revenit la Oțelul Galați în vara lui 2021. Cu „Munti” pe banca tehnică, moldovenii au promovat în Liga 2, iar după 16 etape se poziționează locul 3, cu 31 de puncte, la egalitate cu Politehnica Iași, ocupanta locului 2, și la 2 puncte în spatele liderului CSA Steaua.

Dorinel Munteanu, la un pas de a antrena în Germania

Numai că, Dorinel Munteanu a mărturisit în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că a avut oportunitatea de a antrena în Germania, chiar înainte de a reveni la Galați. Tehnicianul a dezvăluit că a fost în tratative avansate cu FC Kaiserslautern, doar că mutarea nu s-a realizat din cauza unei neînțelegeri, așa că a ales-o pe Oțelul.

„Nu sunt mule cazuri ca Niko Kovac. A avut șansa de a antrena și juca la Bayern Munchen. E cum ar fi la noi, să intre un antrenor străin în circuitul nostru. Și la noi sunt cazuri foarte rare, așa e și în Germania. Dar eu sunt convins că în viitorul apropiat vor fi și antrenori români care vor antrena în Germania.

Nu exclud că și eu am fost la un pas de a o antrena pe FC Kaiserslautern, înainte să o preiau pe Oțelul Galați. Am fost în discuții foarte avansate cu Kaiserslautern, din Liga 3. A fost o neînțelegere între noii acționari și agenții mei. Au fost niște lucruri care nu s-au concretizat și am zis să revin la munca de jos. Am preluat Oțelul și mă bucur acum că suntem pe un drum ascendent și sper să revenim în prima divizie”, a declarat Dorinel Munteanu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Fostul internațional român a evoluat în campionatul Germaniei 8 sezoane și jumătate, timp în care a jucat pentru Koln și Wolfsburg. A adunat 198 de meciuri în Bundesliga, în care a marcat 22 de goluri și a oferit 49 de pase decisive. În timp ce în al doilea eșalon a bifat 37 de prezențe și a înscris de 7 ori.