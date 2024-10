Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, a discutat cu mai mulți tehnicieni pentru preluarea cârmei de la echipa din Bănie, cum ar fi Ovidiu Burcă și Andrei Prepeliță, antrenorul care a promovat-o la finele stagiunii precedente pe Gloria Buzău în primul eșalon.



Au picat atât negocierile cu Prepeliță, cât și cu Burcă. În ceea ce-l privește pe Prepeliță, antrenorul a mărturisit că nu i s-au părut normale anumite aspecte din contractul impus de Adrian Mititelu pentru poziția de antrenor principal de la FCU.



De ce l-a refuzat Prepeliță pe Adrian Mititelu: ”Avocatul meu a sesizat”



”Am avut o discuție cu domnul Mititelu care s-a blocat la un moment dat. Asta a fost. Îi mulțumesc, i-am mulțumit și atunci. Eu vreau să intru într-o relație contractuală sănătoasă, cu lucruri normale pentru un antrenor.



Avocatul care se ocupă de mine și de contractele mele a sesizat niște lucruri incompatibile. Nu e nicio problemă. Dânsul are principiile pe care le are. Nu am discutat cu nimeni ceea ce a fost în contract. Așa mi se pare corect”, a spus Andrei Prepeliță, potrivit DigiSport.



Marius Croitoru a rezistat cinci luni la FCU Craiova



Marius Croitoru o lasă pe FCU Craiova pe locul 11, cu 14 puncte, la egalitate cu CSC Dumbrăvița și la două puncte de zona play-off-ului, după zece etape.



În următoarea rundă, oltenii vor avea parte de un test dificil, în compania liderului Csikszereda Miercurea Ciuc, în deplasare. Ciucanii au un traseu aproape perfect după nouă meciuri, cu opt victorii și un singur rezultat de egalitate.