”Militarii” sunt la al patrulea sezon de Liga 2 în care nu au drept de promovare. În ultimele trei au reușit să bifeze o promovare directă și prezența pe un loc de baraj, dar nu a ajuns în Superligă din cauza formei de organizare a clubului.



Daniel Oprița (43 de ani), care mai are doi ani de contract cu Steaua, își dorește să antreneze echipa din Ghencea în Superliga României.



Daniel Oprița: ”Vreau să duc Steaua în Superligă”



„Eu nu am spus nimic legat de Oțelul. Eu nu am discutat așa ceva. A fost o întrebare de la cineva, dar n-am mers mai departe. Nu au avansat lucrurile. Mie nu îmi place așa să schimb locul și să plec după 6 luni, un an, de la o echipă la alta cum fac alții. Eu vreau un proiect pe termen lung și sper în fiecare an că se rezolvă situația la Steaua.



Eu vreau să duc Steaua în SuperLiga și să fiu pe bancă. Nu mi-am terminat treaba aici. Doar că asta nu depinde de mine. Eu am luat echipa de la liga a patra și mi-am îndeplinit toate obiectivele sportive. Nu a fost ușor și a fost un risc și pentru mine.



Eu sunt un antrenor care îmi place să fiu lăsat să îmi fac treaba și nu mă duc la orice echipă. Eu vreau să antrenez eu și asta caut. Eu mi-aș dori să rămân la Steaua pentru că m-am atașat foarte mult și de oamenii de aici cu care lucrez, de echipă, de suporteri și de club. Fac 6 ani de când sunt aici și nu e ușor să mă despart. Nu îmi e ușor să plec. Eu așa sunt”, a spus Oprița, potrivit sportpesurse.ro.



Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni. În 2019 a devenit antrenorul Stelei în Liga 4, după ce ”militarii” au ratat promovarea în eșalonul superior de două ori cu Marius Lăcătuș pe bancă.



Tehnicianul a reușit promovarea încă din primul sezon în Liga 3, iar apoi a ”urcat” imediat și în Liga 2, unde a prins un loc de baraj din primul an. Evident, nu a avut ocazia să joace cu o echipă din Liga 1, din cauza formei de organizare a clubului.



