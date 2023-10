Avem un nou lider în Liga 2! Șelimbărul lui Claudiu Niculescu, prima înfrângere în nouă etape

Ialomițenii au câștigat cu 1-0 și au urcat pe primul loc în divizia secundă. La Cisnădie, Slobozia a marcat unicul gol al partidei prin camerunezul Christ Afalna (25 de ani), iar echipa lui Adrian Mihalcea rămâne singura neînvinsă până acum în Liga 2.

Unirea Slobozia, noul lider din Liga 2!

După această victorie, Unirea Slobozia a ajuns la 21 de puncte și are un punct în plus față de Șelimbăr, care oricum nu are drept de promovare în Superligă.

Pe locul doi după această rundă este Gloria Buzău, care a câștigat pe terenul celor de CSM Slatina și a ajuns la 18 puncte, luând o opțiune serioasă pentru promovare.

În următoarea rundă, Unirea Slobozia va juca pe teren propriu cu Steaua București, iar CSC 1599 Șelimbăr se va deplasa la Piatra Neamț pentru meciul cu Ceahlăul.

Ultimul meci din etapa a 9-a din Liga 2 este CS Tunari - Corvinul Hunedoara, care se va disputa luni de la ora 16:00.

Clasamentul din Liga 2, după Șelimbăr - Slobozia 0-1: