După Marius Croitoru, Mititelu i-a vrut pe Andrei Prepeliță și Ovidiu Burcă, însă patronul din Bănie nu a ajuns la o înțelegere cu niciunul dintre cei doi.

Adrian Mititelu: ”Trebuie să vină Mourinho aici?”

Adrian Mititelu a vorbit despre numirea unui nou antrenor la formația din Bănie. Patronul de la FCU Craiova spune că nu vrea să repete greșelile din trecut și este dispus să aștepte mai mult până când să ia o decizie.

Până atunci, Mititelu are mare încredere în Valentin David și crede că acesta va reuși să țină echipa pe linia de plutire.

”Probabil noul antrenor va dori să preia echipa după meciul de la Slatina. Probabil, deși s-ar putea întâmpla și mai repede, dar să aveți idee de ce se va întâmpla și să nu mai începeți să înjurați și să apară fel și fel de scenarii în legătură cu această procedură de numire a antrenorului.

Deocamdată, Vali David e un tip foarte competent. Să vedem ce antrenori sunt la Liga 2, ce, trebuie să vină Mourinho aici? E un antrenor bun, Vali David și secunzii lui pot gestiona momentul, e un tip foarte competent. E secund la clubul ăsta de la reînființare. Este un tip care a lucrat cu foarte mulți antrenori și care știe să țină echipa în mână cel puțin o perioadă scurtă. E și Florin Costea lângă el, e și Robert Sălceanu. Avem și un preparator fizic foarte bun, un băiat tânăr, sper să confirme, dar pare foarte bun, nu mai bag mâna în foc pentru nimeni. Pare că echipa a început să capete vlagă.

Asta e cu antrenorul. Răbdare, nu vreau să luăm antrenor și să plece iar la vară. Am crezut foarte mult în Marius Croitoru, dar nu i-a ieșit, pur și simplu nu i-a ieșit. Am încercat, am tolerat, am așteptat, nu i-a ieșit. Chiar am fost foarte optimist cu al doilea mandat, dar nu i-a ieșit”, a spus Adrian Mititelu în cadrul unei conferințe de presă.