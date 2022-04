În etapa a șasea din playout, FCU Craiova s-a deplasat pe terenul Botoșaniului, unde a fost înfrântă cu 1-2. Singurul gol al oltenilor a fost înscris de Andrea Compagno (26 ani), dintr-un penalty pe care tot atacantul l-a obținut. Însă Marcel Pușcaș (61 ani) este de părere că elevii lui Nicolo Napoli (60 ani) ar mai fi trebui să beneficieze o lovitură de pedepasă, după o intervenție tot asupra lui Compagno.

Președintele celor de la FCU Craiova a mai invocat și un fault pe care Cătălin Popa (40 ani) nu l-a văzut la al doilea gol marcat de FC Botoșani, când Joyskim Dawa (26 ani) a înscris din corner de lângă Dominik Kovacic (28 ani). Iar aceste două faze au aprins o discuție între Marcel Pușcaș și Valeriu Iftime (61 ani).

„Valeriu Iftime: A fost un meci foarte frumos, cu un pic de noroc pentru noi. Au fost niște faze la care puteau să înscrie și ei, dar a fost un spectacol foarte bun într-o zi de sărbătoare. Am văzut din nou echipa noastră, pe care o antrenează Marius, fără a avea niște valori fotbalistice. Am muncit, am avut organizare, a fost un joc frumos, iar eu sunt super mulțumit.

Marcel Pușcaș: V-a plăcut arbitrajul, domnule Iftime?

Valeriu Iftime: Mie îmi place să mă leg de arbitraj. Mi s-a părut foarte bun arbitrajul, deși cred că a fost penalty la acea fază. Mi-a plăcut că jocul a fost lăsat liber, nu a flueierat des și mi se pare perfect pentru fotbalul nostru, unde se fluieră mereu.

Marcel Pușcaș: E una să începi meciul de la 1-0 din minutul 7. Și de pe Lună s-a văzut penalty-ul ăla. Mie mi s-a părut fault la golul doi al adversarului. Nu scuză cu nimic evoluția jucătorilor noștri. Am intrat în horă, în superioritate numerică. și am început să dăm bufa cu mingea. Nu așa se joacă fotbalul cu superioritate numerică. Joci pe margine, să lătești terenul, să desfaci adversarul.



Valeriu Iftime: Uitați-vă în clasmaentul greșelilor împotrivă. Suntem cu Chindia Târgoviște pe locul 1.

Marcel Pușcaș: Eu credeam că noi suntem pe locul 1.

Valeriu Iftime: Eu nu aș omorî un meci din primul minut.

Marcel Pușcaș: Cred că greșiți. Se iau unii după Avram, Zotta, la televizor, când zic că nu e indicat să dai penalty în primul minut. Dă, domnne, penalty și în secunda 15 dacă este.

Valeriu Iftime: Am făcut atâta tam-tam și PRO VAR pentru că nu vreau să câștigăm pe nedrept. Dar eu nu aș omorî un meci din primele minute. Trebuie să avem spectacol”, a fost dialogul dintre cei doi conducători la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Clasament playout