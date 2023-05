„Rămâne un profesionist!” Ilie Dumitrescu sare în apărarea lui Dan Petrescu: „Are dreptate!”

Ilie Dumitrescu a încercat să-i găsească circumstanțe atenuante, susținând că acesta a reacționat de maniera în care a făcut-o din cauza presiunii pe care o resimte.

„Cred că era o chestiune de timp, ținând cont de relația lor specială. Mă bucur că și-a cerut scuze față de toată lumea. Nu s-a văzut frumos. Rămâne un profesionist. E unul dintre cei mai buni.

E o performanță greu de egalat să câștigi cinci titluri cu aceeași echipă. E clar că a fost vorba de presiune, de încărcătura meciului. Mă bucur că a avut declarația asta și îi țin pumnii. El are dreptate în ce a spus. Eu mă bucur că l-a sunat pe Hagi. Hagi a avut un comportament ireproșabil. Până la urmă, mi-a plăcut, îl felicit”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Dan Petrescu: „E clar că am greşit, i-am cerut scuze lui Hagi”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a precizat la conferința e presă premergătoare meciului cu FCU (din barajul pentru Conference League) că i-a cerut scuze prietenului său Gheorghe Hagi.

„După meci n-am vorbit pentru că m-am simţit rău. Chiar mi-a fost rău, am avut tensiune mare, şi mi-am dat seama că eu îmi fac rău singur. Sănătatea mea până la urmă e mai importantă. E clar însă că am greşit, mi-am cerut scuze faţă de Hagi şi Iaşko (n.r. - directorul sportiv al echipei Farul, Zoltan Iaşko). I-am sunat personal.

Am vorbit de trei ori până azi cu Gică. Eu am mai spus, când eram jucători, eu cu Hagi şi Popescu ne înjuram şi ne certam mereu. Nu ne vorbeam poate o zi sau două, după care ne reveneam, pentru că suntem învingători, aşa am fost crescuţi. Şi acum la fel, m-am certat puţin cu el şi gata, se strică o prietenie de-o viaţă cu un meci? Asta e realitatea, aşa am fost noi şi vom fi mereu”, a spus Dan Petrescu.