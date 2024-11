Moldovenii au primit vizita campioanei joi seară, pe Stadionul Municiapal din Botoșani, în etapa restantă #4 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul meciului, gazdele s-au impus cu 1-0.



Zoran Mitrov, MVP-ul din FC Botoșani - FCSB: ”Ne bucurăm că a venit după mult timp victoria”



Zoran Mitrov, eroul botoșănenilor, care a marcat un supergol din lovitură liberă chiar la ultima fază a meciului, în minutul 90+8, a fost sincer după meci și a ținut să puncteze faptul că se bucură enorm de victoria moldovenilor.



”Mă bucur foarte mult. Și că a venit primul gol în Liga 1. De mâine trebuie să ne concentrăm pe meciul de luni. Am avut acum câteva zile lovituri libere și nu am dat niciun gol și am ieșit din antrenament. Mă bucur că am reușit acum.



Nu știu (n.r. despre zid). M-am concentrat și mi-a ieșit. Acolo a zis arbitrul să punem mingea.



Ne-a motivat și patronul și ne bucurăm că a venit după mufclt timp victoria în fața lui FCSB”, a spus Zoran Mitrov după meci.



FC Botoșani rămâne pe locul 14 cu 16 puncte. De cealaltă parte, FCSB se situează pe locul 6 cu 24 de puncte înregistrate după 16 runde desfășurate în sezonul regulat.