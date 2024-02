„Nimic! Un singur jucător m-a mulțumit!” Gheorghe Hagi nu și-a menajat jucătorii după înfrângerea cu Dinamo 

Dinamo a înregistrat a cincea victorie din acest sezon chiar pe terenul campioanei Farul Constanța. Velkovski a deschis scorul în prima repriză după o fază fixă, iar Politic a stabilit scorul final în minutul 48.

Gheorghe Hagi, extrem de nemulțumit după meciul cu Dinamo

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului, vizbil dezamăgit de prestația jucătorilor săi, cărora le-a reproșat lipsa de concentrare.

„Din păcate s-a văzut că nu avem mentalitate, că suntem departe până să avem o mentalitate cum îmi doresc. Sunt multe de zis, sunt la cald. Am încercat să le zic toată săptămâna să fie serioși, cu picioarele pe pământ, pentru că Dinamo nu a pierdut cu niciuna ușor, a jucat cu orice echipă de la egal la egal.

Jucătorii fac diferența, noi nu am jucat nici colectiv bine, unii cam greu, sunt și individual multe, voi evalua, ne vom gândi unde mergem, ce trebuie să facem. O să văd cu siguranță ce trebuie făcut, pentru că nu putem merge în direcția asta.

Să luăm prima repriză, o singură fază, gol. Fază ușoară, le-am atras atenția, le-a zis că-s periculoși la fazele fixe, le-am zis, au avut o fază și au dat gol... ce să vorbim după aceea de noi. Ce a fost prima repriză? Nimic. Nu am înțeles. Decarii care erau dreapta stânga și să facă lucruri, nimic. Mijlocașii, atacanții, nimic. Trebuie să fie în viteză totul, ritmul jocului să fie altul. Lenți, previzibili, fără claritate, antrenorii știu toată săptămâna ce am făcut. Nu am reușit să îi aduc să fie acolo pentru că știam că o să fie un meci foarte greu.

Trebuie să fiu realist, nu pot crede eu că noi avem spirit mai bun ca Dinamo. Nu putem, istoria așa arată. Orice club poate trece printr-o situație dificilă, fac parte din viață. Fundamental e să ai conectare 100%, atitudine, determinare, trebuie să ai viteză în tot ce faci. Nu doar corpul, ci și mintea, prima e mintea. Dacă nu ești acolo, nu ai cum să surprinzi, nu ai cum să faci.

O seară grea, dar mergem înainte, mai avem meciuri și trebuie să dovedim. Vom vedea. Meciurile le câștigă întotdeauna o echipă, trebuie să fie cu toții într-o direcție, să facă lucrurile împreună cu toții. Când nu joci colectiv bine, nu poate un jucător să facă diferența.

Pe mine un singur jucător m-a mulțumit, căpitanul echipei, la 37 de ani a făcut un meci foarte bun când echipa lui a jucat foarte prost. Am zis și în vestiar asta, că m-a mulțumit ce a făcut și cum s-a prezentat, restul... ”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Farul rămâne pe locul 5, cu 37 de puncte, la patru lungimi peste poziția a șaptea, care duce în play-out, ocupată de Sepsi.

De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe ultimul loc, cu 19 puncte, dar este la egalitate cu FC Botoșani.