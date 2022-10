„M-a luat cu 'mă'!” Fulop a răbufnit la adresa arbitrilor după înfrângerea cu CFR! Ce-i reproșează lui Radu Petrescu

La finalul partidei, Lorand Fulop (U Cluj, 25 de ani), a contestat maniera de arbitraj a lui Radu Petrescu. Mijlocașul „șepcilor roșii” i-a reproșat „centralului” că n-a revenit asupra decizie, în minutul 70, când Yeboah l-a faultat dur, însă a văzut doar cartonașul galben.

„Unde suntem aici? Pe stradă?”

„Am pierdut un meci pe care nu meritam să-l pierdem. Am dominat jocul și din păcate am pierdut din două penalty-uri, după două faze fixe. Am avut o atitudine bună în seara asta, dar din păcate nu am reușit să scoatem puncte și pentru asta suntemsupărați.

Da, probabil a fost penalty la cele două faze, dar a fost și o fază în minutul 70, în care îmi rupe piciorul. Există VAR! Nu există VAR? OK, nu a văzut din prima, dar după ce a dat galben, de ce nu s-a consultat cu VAR-ul și să revină să dea „roșu”, că așa ni s-a explicat.

I-am spus și arbitrului că mi-a dat sângele, dar ce să-i explic dacă el mă ia cu „mă”. Îmi spune „Ce vrei, mă!?”, dar unde suntem aici? Pe stradă?”, a spus nervors Lorand Fulop la finalul meciului cu CFR Cluj.

CFR Cluj a ajuns la şapte meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, şase victorii şi un egal.

Universitatea a pierdut ultimele două meciuri din Superligă.