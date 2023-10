"Zlatan sau Rafa Leao?" Ibrahimovic a dat un răspuns în stil caracteristic

Fostul atacant suedez și-a agățat ghetele în cui după trei ani și jumătate petrecuți la AC Milan, timp în care a reușit să aducă primul Scudetto (2022) pentru „rossoneri” după 11 ani.

Pus să aleagă între el însuși și Rafael Leao, starul de la AC Milan, care e cotat la 90 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Zlatan Ibrahimovic a oferit un răspuns în stil caracteristic.

Suedezul a precizat că el a fost cel care l-a creat pe Rafa Leao, referindu-se la faptul că el l-a ajutat pe lusitan să crească și să ajungă la un nivel înalt în fotbal.

„(n.r. - Zlatan sau Leao?) Eu sunt cel care l-a creat pe Leao! Maldini? Am fost mereu împreună la Milan, în vremuri bune și rele. L-am văzut crescând ca manager. Nu a fost ușor, pentru că bugetul era limitat. Îmi pre rău pentru cum a dispărut, a fost un steag”, a spus Zlatan Ibrahimovic, citat de jurnalistul sportiv Nicolo Schira pe rețelele social media.

