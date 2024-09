Antrenorul Mircea Rednic, în vârstă de 62 de ani, pare să fie la un pas de despărțirea de echipă, după ce relația sa cu conducerea și suporterii s-a deteriorat considerabil.



Conflicte interne la UTA



Claudiu Negru, reprezentant al Suporter Club UTA, a dezvăluit că există tensiuni între Mircea Rednic și conducerea clubului. Se speculează că antrenorul ar putea pleca din cauza neînțelegerilor cu oficialii, iar fanii cred că vina ar putea fi aruncată pe ei, așa cum s-a întâmplat în trecut și cu plecarea lui Laszlo Balint.



„"S-a spus că Laszlo Balint a plecat că a fost înjurat de suporteri. Asta e o fentă pusă de unii oameni apropiați conducerii prin care se încearcă să ni se pună nouă în cârcă plecarea antrenorului.



Probabil că Mircea Rednic și conducerea nu mai sunt pe aceeași lungime de undă. Probabil că știu că se apropie momentul despărțirii și au nevoie de niște țapi ispășitori pe care să arunce ei vina. Niciodată nu l-am înjurat noi pe Rednic", a declarat Claudiu Negru, potrivit iamsport.ro.



Atitudinea lui Rednic i-a enervat pe fani



După victoria cu CFR Cluj, fanii UTA-ei și-au manifestat nemulțumirea față de atitudinea ostilă a jucătorilor față de ei. Protestele suporterilor au inclus o tăcere de 15 minute la începutul meciului, gest care i-a deranjat pe jucători.

După meci, antrenorul Mircea Rednic a intervenit într-un mod care i-a iritat și mai mult pe fani. Potrivit lui Claudiu Negru, Rednic s-a adresat ironic suporterilor și i-a împins pe jucători să evite un dialog cu aceștia.



Deși fanii UTA-ei au încercat inițial să-l protejeze pe Rednic de conflictul pe care îl au cu conducerea clubului, comportamentul acestuia la Cluj a deteriorat relația dintre antrenor și susținători.

Claudiu Negru a explicat că „miștourile și caterinca” lui Rednic sunt deja cunoscute, dar ceea ce s-a întâmplat în meciul cu CFR a fost „ultima picătură”.



"Mi-a plăcut să cred că am avut o relație bună cu Rednic, am căutat să-l ferim de conflictul pe care îl avem noi cu conducerea. Nu ar trebui să fie implicat în lupta cu Meszar și clica lui. Pe de altă parte, pâinea pe care o mănâncă la Arad e destul de bunicică. Nu s-a dat înlături să nu ne ia peste picior, să nu jignească comunitatea de suporteri, Aradul ca oraș. Miștourile și caterinca lui sunt arhicunoscute. Că ce fotbal am avut noi până să vină el aici. Ne-a făcut tonomate. El a arătat cu degetul către noi și a spus că suntem tonomate.



N-am avut nimic cu el, dar atitudinea lui de la meciul de ieri a fost una complet deplasată. Suntem dezamăgiți de comportamentul lui și, din acest moment, nu cred că mai putem vorbi de un dialog între noi și domnia sa. După atâtea miștouri și jigniri, ceea ce s-a întâmplat la Cluj a umplut paharul", a mai spus Claudiu Negru.