Antrenorul croat se declară ”fan” al lui Dorinel Munteanu, omologul său de la Oțelul Galați. Atitudinea fostului mijlocaș al Generației de Aur l-a dat pe spate pe Kopic.



Tehnicianul care o pregătește de aproape un an pe Dinamo a fost la meciul de retragere al Generației de Aur din această vară și a fost impresionat de mentalitatea lui Dorinel Munteanu.



Zeljko Kopic: ”Îmi place foarte mult Dorinel Munteanu”



În plus, Kopic a vorbit și despre incidentul dintre Dorinel Munteanu și David Maftei, de la meciul cu Dinamo.



„Îmi place foarte mult de el! Îmi place totul. Știi de ce? Am avut gânduri despre el și am văzut meciul de pe Arena Națională, cu legendele, din vara asta. La modul în care a jucat, are tot dreptul să le ceară și să le spună jucătorilor cum să joace.



La cum a alergat în acel meci, la ce mentalitate a avut... a avut totul! Nu e vorba că sunt aici, merg și îți zic... nu, nu, nu! Te adaptezi sua nu! Dacă nu te adaptezi, nu ești pentru Oțelul.



(n.r. - despre incidentul cu David Maftei) Pentru mine e despre moment. Îl simt în timpul jocului. Dacă ar putea, ar intra pe teren. I-a spus doar să se uite la el. Nu avem 15 minute să discutăm. Nu e frumos să vezi asta, dar înțeleg care a fost ideea. Și cred că a învățat ceva din această poveste, despre cum să-și controleze emoțiile puțin și să fie OK”, a spus Zeljko Kopic, potrivit Orange Sport.



Cel mai sonor nume din CV-ul lui Zeljko Kopic este Dinamo Zagreb, unde a fost șef al Centrului de Copii și Juniori, dar și antrenor principal al echipei în perioada decembrie 2021 - aprilie 2022.



În cariera sa, antrenorul lui Dinamo a mai trecut pe la NK Lucko, Cibalia, NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos FC și Botev Plovdiv.



Ultima experiență din cariera de antrenor a lui Kopic a fost în Bulgaria, unde a rezistat doar patru luni.



Dinamo - FCSB, duminică, ora 21:00



Înainte de acest duel, Dinamo se află pe locul 5 în clasament, cu 18 puncte, în timp ce FCSB ocupă poziția a șaptea, cu 16 puncte, dar are un meci mai puțin disputat.



După această confruntare, echipa lui Elias Charalambous va avea un alt test dificil în UEFA Europa League, împotriva lui Rangers, pe 24 octombrie.