Campioana României a pierdut puncte în duelul din Gruia cu echipa lui Mihai Teja, care a trecut pe primul loc în clasamentul Superligii, după victoria obținută. CFR Cluj se află pe locul al doilea în clasament cu nouă puncte, la egalitate cu Rapid.

Prestația ardelenilor a fost una extrem de slabă, fiind criticați după meci pentru jocul arătat. Dumitru Dragomir a vorbit la „Ora exactă în sport”, dezvăluind că se aștepta la o astfel de cădere, după atâția ani în care CFR Cluj a dominat fotbalul românesc.

Dumitru Dragomir îl apără pe Dan Petrescu: „Dacă nici el nu e antrenor, lăsați-mă, băi fraților, cu glumele!”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a criticat dur condițiile create de guvern și a sărit în apărarea lui Dan Petrescu, spunând că antrenorul nu are lot competitiv și ar mai avea nevoie de câteva transferuri importante.

„Așa e la fotbal, se mai întâmplă și în meciuri mai slabe. Se întâmplă ca un antrenor să fie mai bun decât celălalt din punct de vedere tactic. Sunt multe... Nu știu... La CFR mă așteptam să aibă o cădere. Prea mulți ani au dus-o foarte bine. Părerea mea este că, dacă nu își aduc 2-3 jucători, va fi o cădere mai lungă.

Dacă nici Dan Petrescu nu e antrenor, atunci lăsați-mă, băi fraților, cu glumele astea. Astea sunt povești de-ale voastre din presă. Vezi de treabă. Mourinho nu mai e Mourinho, Guardiola nu mai e Guardiola, Klopp ăla la fel. Pițurcă nu mai e, Iordănescu nu mai e. Nu mai e nimeni, doar ziariști care dau cu biciul.

Legați-vă, băi, de condițiile create de guvern! Ce-au făcut pentru piramida sportului? Popovici, pe banii lui! Halep, pe banii lui! Dan Petrescu cu ce greșește? Că nu are echipă, se apără și câștigă cu 1-0? Ce fotbaliști are CFR Cluj? Nu are trei fotbaliști de valoare! Așa puneți problema. Becali a cumpărat de 4-5 milioane și era să ia bătaie de la o echipă în 10”, a declarat Dumitru Dragomir la PRO Arena.