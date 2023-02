În noiembrie 2022, după Rapid - Universitatea Craiova, 2-2, Mirel Rădoi (41 ani) a anunțat public că i-a exclus din lot pe Andrei Ivan (25 ani), Jovan Markovic (21 ani), Sergiu Hanca (30 ani) și Ionuț Vînă (27 ani). Cei doi din urmă au considerat că li s-au încărcat drepturile din contract când au fost trimiși la echipa a doua, așa că au acționat pe cale legală.

Florin Gardoș regretă că nu a procedat ca Sergiu Hanca și Ionuț Vînă

Comisia de Disciplină a respins memoriile depuse de Sergiu Hanca și Ionuț Vînă, în care cereau despăgubiri de 7,5 milioane de euro (2,5 milioane de euro invocate de Hanca și 5 milioane de euro de Vînă). Însă, cei doi pot apela la recurs și la varianta TAS.

La auzul acestei vești, Florin Gardoș (34 ani) și-a amintit că s-a regăsit în această situația când evolua pentru gruparea din Bănie. A fost trimis de Devis Mangia (48 ani) la echipa a doua, dar nu s-a gândit nicio secundă să meargă la Comisia de Disciplină pentru a-și face dreptate.

„Primul gând când am văzut știrea am zis: 'Bă, ce fraier am fost, pe mine m-a trimis Devis Mangia la echipa a doua și am stat acolo și am suferit în tăcere'. Trebuia să merg și eu pe la comisii. Bine, nu ceream sumele astea astronomice, să pun un pic de presiune.

Nu știu cum au ajuns la suma asta. Mă gândeam că banii până la finalul contractului, de sumele astea. Pe perioada vieții ar fi câștigat atât”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Sergiu Hanca a fost utilizat în 14 meciuri în acest sezon, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. În timp ce Ionuț Vînă, după ce a fost readus la prima echipă de Mirel Rădoi, a bifat doar 5 prezențe pentru gruparea din Bănie.

Hanca și Vînă o pot falimenta pe Universitatea Craiova: „Vor câștiga 100% dacă se va ajunge la TAS!”

Un avocat specializat în drept sportiv chiar îi încurajează pe cei doi și le transmite că dacă procesul va ajunge la TAS, vor avea câștig de cauză. Astfel, dacă acest scenariu se va adeveri, clubul finanțat de Mihai Rotaru va trebui să le achite 7,5 milioane de euro.

„Vor avea 100% câștig de cauză dacă se va ajunge la TAS. Practica FIFA și TAS în spețe similare este unitară. Izolarea jucătorilor de restul lotului și antrenamentele separate reprezintă o formă de discriminare și justă cauză pentru încetarea raporturilor contractuale.

Consecința imediată este obligarea clubului în culpă ala plata tuturor remunerațiilor până la finalul contractului sau contravaloarea clauzei penale - compensație, în cazurile Vînă și Hanca”, a declarat un avocat pentru gsp.