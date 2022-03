„Are probleme! Îi recomand să meargă la un psihiatru!” Mihai Stoica, mesaj pentru oficialul de la FC Argeș care l-a lovit pe Tănase

Victoria vicecampioanei României cu FC Argeș, 3-2, a readus echipa în lupta pentru titlu, după ce anterior CFR Cluj a terminat la egalitate cu Farul, scor 0-0.

La finalul partidei, Florin Tănase a fost lovit de George Neagu, preparatorul fizic al lui FC Argeş, frustrat că echipa lui a pierdut meciul la ultima fază, după golul lui Andrei Dumiter.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a comentat evenimentele de la finalul partidei din Trivale, considerând că George Neagu are nevoie de un tratament prescris de psihiatru, pentru a-și rezolva problemele.

Mihai Stoica: „Bine că nu l-am prins acolo că nu știu ce se întâmpla!”

„Noi am venit de sus, Tănase a ajuns de la vestiar şi când am intrat în tuner Neagu deja fugea. Are nişte probleme, îi recomand să meargă la un pshiatru. Bine că n-am intrat în tunel să văd ce a făcut.

Un reporter a văzut faza: l-a lovit pe Tănase. Bine că nu l-am prins acolo că nu ştiu ce se întâmpla! El a mai fost implicat în astfel de momente. I-am spus ”bă tu eşti sănătos la cap?”... Ce să îi faci? Are probleme, am eu un pshiatru bun pentru el”, a declarat Mihai Stoica pentru telekomsport.ro.

Florin Tănase, despre lovitura primită

Căpitanul FCSB-ului a înscris de două ori în meciul de la Pitești. La final, Florin Tănase a comentat evenimentele de la tunelul dinspre vestiare.

„Un băiat de la ei de aici a venit să mă lovească, asta este. Se întâmplă, pierde echipa ta, dar nu trebuie acum să ne batem. Nu e normal, dar unii oameni aşa sunt ei, sunt limitaţi şi aşa reacţionează.

Eu mă bucur că am făcut un meci bun şi am câştigat. După, m-am întors, m-am dus şi mi-am luat geaca. Atunci s-a întâmplat”, a afirmat jucătorul FCSB-ului la finalul meciului.