Viorel Moldovan, mesaj pentru șefii cluburilor din România: „Trebuie să înțeleagă asta!” Ce schimbări radicale propune 

Viorel Moldovan, fostul atacant al naționalei României, a lansat un mesaj incendiar pentru patronii echipelor din România, cerându-le să revizuiască modul în care tratează funcția de director sportiv în fotbalul românesc. În cadrul cursurilor organizate de Federația Română de Fotbal, Moldovan a subliniat discrepanțele dintre abordarea românească și cea occidentală în ceea ce privește această poziție crucială într-un club de fotbal.

Ce a avut de spus Viorel Moldovan

Viorel Moldovan a evidențiat faptul că funcția de director sportiv în România este departe de standardele occidentale și că este necesară o schimbare radicală în acest sens. El a subliniat importanța acestei poziții și a afirmat că directorii sportivi ar trebui să aibă un rol mai activ și mai bine definit în organigrama cluburilor din România.

"Au fost trei zile pline, s-a predat un volum mare de informaţie. E ceva extraordinar, pentru că descoperi lucruri interesante vizavi de această poziţie de director sportiv, care la noi în ţară deocamdată este destul de departe faţă de viziunea occidentală.

Este o poziţie foarte complexă, care implică foarte multă responsabilitatea în gestionarea unui club de fotbal. Am putea să le uşurăm sarcina preşedinţilor, depinde doar de noi să reuşim să-i convingem pe viitor să dea credit directorilor sportivi, pentru că ar fi mult mai uşor şi lucrurile ar fi mult mai aşezate în fotbalul nostru" a declarat Moldovan, conform agerpres.

Speranțe pentru viitorul fotbalului românesc

Fostul mare atacant a exprimat speranța că patronii cluburilor din România vor înțelege importanța unei funcții precum cea de director sportiv și vor acorda mai multă încredere și responsabilitate acestor profesioniști. El a subliniat că această schimbare nu va avea loc peste noapte, dar că este esențială pentru îmbunătățirea fotbalului românesc pe termen lung.

Moldovan și-a exprimat încrederea că, odată cu înțelegerea necesității unui director sportiv puternic în cadrul cluburilor, se vor face progrese semnificative în fotbalul românesc. El a menționat că, deși nu are planuri clare pentru viitor, participarea la cursurile de director sportiv îi va oferi noi oportunități și cunoștințe valoroase pentru cariera sa în fotbal.

"Nu ştiu dacă în România în momentul de faţă un director sportiv are atribuţiunile pe care le are un director din străinătate. Nu cred că are aceste responsabilităţi. Eu cred că uşor, uşor lucrurile se vor schimba, este nevoie de timp, nimic nu se schimbă peste noapte. Trebuie să reuşim să îi facem să înţeleagă pe patroni că este foarte important să ai un director sportiv în cadrul clubului, care îţi facilitează foarte mult lucrurile.

Eu am început la Rapid după ce m-am lăsat apoi, şi la Urziceni, deci cu asta am început, apoi am mai antrenat. Vom vedea ce va fi, am ceva în minte, dar nu foarte clar. Deocamdată fac această şcoală. Fără îndoială îmi va prinde bine şi voi avea foarte multe lucruri de învăţat"

Declarațiile lui Viorel Moldovan reprezintă un apel puternic către conducătorii cluburilor din România pentru a reevalua modul în care tratează rolul directorilor sportivi. Această schimbare ar putea aduce îmbunătățiri semnificative în fotbalul românesc și ar contribui la creșterea performanțelor sportive și organizatorice în cadrul cluburilor.