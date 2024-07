Viorel Moldovan a vorbit despre stagiul de pregătire al giuleștenilor! Ce a spus despre Neil Lennon

Viorel Moldovan, noul președinte al clubului de pe lângă Podul Grant, a vorbit despre planurile echipei pentru sezonul ce urmează să înceapă.

Viorel Moldovan: "Au fost multe schimbări"

Președintele clubului giuleștean a scos în evidență că echipa a trecut prin schimbări majore, odată cu venirea lui Neil Lennon și a viziunilor acestuia la club.

“Au fost multe schimbări, ne dorim ca toate aceste schimbări să fie pozitive și să ducă un plus de profesionalism în toate departamentele și, normal, ca la finalul sezonului, să ne îndeplinim obiectivele propuse.

În partea a doua a pregătirii am fost aproape de echipă și pot să zic că procesul de pregătire a decurs foarte bine, conform a ceea ce și-a propus antrenorul. Băieții au fost implicați în totalitate, s-au antrenat excelent. Vis-a-vis de meciurile de pregătire, concluziile sunt pozitive, să spunem. Dar știți cum e, sunt meciuri de pregătire. Am această experiență și îmi dau seama că atunci când se joacă pe puncte și când miza este mare, lucrurile se schimbă radical. Dar e bine, în pregătire, ținând cont și de acest nou sistem pe care vrea să-l abordeze Lennon, 3-5-2, jucătorii au făcut progrese evidente și au încercat să asimileze cât mai repede acest modul tactic. Am văzut lucruri foarte bune, lucruri mai puțin bune, dar e clar că procesul și progresul jucătorilor a fost pozitiv”, a declarat Moldovan, conform Sport Total FM.

Viorel Moldovan, despre Neil Lennon: "Îmi place"

Venit în Giulești în luna mai, Neil Lennon a primit păreri mixte din lumea sportului românesc.

În detrimentul acestui fapt, Viorel Moldovan se declară mulțumit și încântat de acesta, cât și de calitățile ce îl fac un antrenor de top.

“Îmi place Lennon din multe puncte de vedere. Există similitudini între Lennon și mine ca și mentalitate, concept, viziune, metodologie de antrenament. Are toată susținerea noastră, susținerea mea, sunt aici ca să dau acest echilibru, să-l ajutăm să obțină rezultate. Scopul este comun, dacă echipa câștigă și noi câștigăm odată cu echipa”, a mai spus Viorel Moldovan.