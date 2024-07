Roș-albaștrii au adus doar trei jucători până în clipa de față în fereastra de transferuri. E vorba despre Marius Ștefănescu de la Sepsi OSK, Daniel Popa de la ”U” Cluj și David Kiki de la Farul Constanța.

Veste bună pentru fanii FCSB! Ce a declarat Elias Charalambous

La conferința de presă premergătoare Supercupei României, Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a mărturisit că cei trei jucători s-au adaptat rapid la cerințele clubului și că vor ajuta gruparea roș-albastră în noul sezon.

”Nu am făcut prea multe transferuri. Lotul e bun. Din punctul meu de vedere, am făcut cel mai bun lucru. Am adus calitate în lot. Băieții s-au adaptat foarte repede în echipă. O să ne ajute”, a spus Elias Charalambous la o conferință de presă.

După FCSB - Corvinul, pentru gruparea roș-albastră urmează partida de marți, 9 iulie, de la ora 22:00, în primul tur preliminar din UEFA Champions League împotriva lui Virtus, în San Marino.

FCSB, în perioada de transferuri

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis)