Meciul, care s-a desfășurat pe "Cluj Arena", a fost unul intens, în care echipa lui Elias Charalambous a reușit să obțină toate cele trei puncte, deși a avut parte de un joc dificil împotriva unei echipe care se află într-o formă bună.



Vali Crețu contestă cartonașul primit în meciul cu U Cluj: "Așa văd eu fotbalul!"



Scorul a fost deschis de Daniel Bîrligea în minutul 30, după o pasă precisă a lui Alexandru Musi, iar același Bîrligea a majorat avantajul în minutul 51.



Deși gazdele au redus din diferență în minutul 85, prin golul lui Vladislav Blănuță, înscris cu capul din centrarea fostului FCSB-ist Radu Boboc, echipa lui Crețu și-a păstrat avantajul până la final.



Unul dintre momentele-cheie ale meciului a fost eliminarea lui Adrian Șut, care a primit un al doilea cartonaș galben în minutul 73, pentru un fault asupra fostului său coleg, Gabriel Simion.



Valentin Crețu, alt jucător cheie al FCSB-ului, a fost și el avertizat cu un cartonaș galben în prima repriză, în minutul 44. La finalul meciului, Crețu a analizat jocul și a contestat decizia arbitrajului referitoare la cartonașul pe care l-a primit.



„Într-adevăr, ne bucurăm tare mult că am câștigat aici, la U Cluj. A fost o deplasare grea, erau într-o formă bună. Noi, cei care am fost aici, ne-am dat viața pe teren și mă bucur din suflet că am luat cele 3 puncte.



A fost greu, au fost foarte agresivi, au jucat acasă, stadionul era plin. A fost foarte greu, dar ne bucurăm că am fost uniți până la final și ne bucurăm de această victorie.



Îmi place să joc din 3 în 3 zile, asta mă ține în viață. Acesta e ritmul de joc, și eu zic că acolo se face diferența. Ne bucurăm că am făcut și un meci bun în Europa și acum avem câteva zile libere să ne refacem.



Ne pare rău că l-am pierdut pe Adrian Șut. Am ajuns și eu la 4 cartonașe galbene; mi-a dat la primul fault la mijlocul terenului. Ce să zic... Nu știu, nu prea vorbesc despre asta, dar cred că jocul ar trebui lăsat mai agresiv. Așa văd eu fotbalul, mai ales că era un meci intens; ar fi trebuit să lase jocul mai liber, să băgăm piciorul.



Acum avem două săptămâni bune și putem să ne liniștim.=



Am început mai greu în campionat, nu ne-am dorit asta, dar uite că, în momentele dificile, caracterele puternice ies la iveală. Toți suntem 100% concentrați și se vede că nu prea avem adversar când suntem bine concentrați și ne facem treaba.



Ne dorim să câștigăm campionatul și să ne calificăm în Europa”, a spus Vali Crețu la sfârșitul celor 90 minute.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul cinci în Superliga României, cu 24 puncte, la șase distanță de liderul U Cluj, care are cu un meci mai mult jucat.