Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a anunțat o primă specială pentru jucătorii săi, într-o replică directă la declarațiile lui Gigi Becali.



Patronul botoșănean a subliniat că echipa sa este extrem de motivată pentru acest meci și n-a ratat momentul pentru a-l înțepa pe Gigi Becali, care a anunțat echipa de start a FCSB-ului cu o săptămână înainte.



"Ce să vă spun, așa cum spune domnul Becali, pare că lumea e cunoscută și peste 50 de ani după domnul Becali. De ce nu îl întrebați cum o să fie campionatul în 2060? Poate e un fel de Nostradamus de când face și politică. Nostradamus la pătrat.



Am auzit, am vorbit și cu Liviu Ciobotariu azi. Doamne, doamne (n.r.râde). Nu prea am ce să mai spun pe tema asta. A-l comenta pe domnul Becali înseamnă să pierdem timpul. Chiar nu mă interesează ce echipă face și ce declarații face.

Valeriu Iftime le-a promis prime jucătorilor săi



Știu doar că suntem motivați. De data asta va fi foarte greu pentru ei. Voi câștiga și am încredere în echipă. O să aibă și o primă specială băieții. Urmează să îi anunț. Sunt două noțiuni legate de istoric. Eu n-am câștigat niciodată cu FCSB-ul acasă și sper să-l rup o dată și am un semn că o să îl rup, să punem capăt la toate speculațiile.



În al doilea rând am nevoie de puncte. Dacă mă bate iar e ca și când noi ne-am vorbit și asta e iar… Chestiunea e că tot ceea ce spune dânsul e așa de impresie, să dea curaj echipei lui. Sper ca băieții noștri să fie ambițioși și să tratăm foarte serios meciul", a mai spus Iftime, potrivit Fanatik.



FC Botoșani ocupă locul 14 în clasamentul Superligii, cu 13 puncte, la egalitate cu Gloria Buzău și FC Hermannstadt.



De partea cealaltă, FCSB se află pe șase, cu 24 de puncte, iar în cazul unei victorii poate ajunge până pe doi, la egalitatea cu CFR Cluj și la trei puncte în stapele liderului Universitatea Cluj.