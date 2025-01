Mihai Lixandru: ”Mă afectează foarte mult!”

La finalul anului trecut, Lixandru a vorbit despre impactul pe care accidentarea l-a avut asupra sa. Tânărul mijlocaș a reflectat și asupra ascensiunii rapide din cariera sa, acum pusă în așteptare.

”Eram într-o creștere, lucrurile se întâmplau ca într-un vis. Într-un singur an, am câștigat campionatul, Supercupa, am primit prima convocare. Totul era perfect. Jucam în Europa League – lucruri la care visam când eram mic.

Cel mai greu lucru acum, după ce am acceptat situația, este să merg la meciuri și să-i văd pe băieți jucând în Europa League, să văd echipa cât de bine merge, fanii, tot ce se întâmplă în jurul echipei și momentele pe care ei le trăiesc. Să stau în tribună, e foarte greu. Mă afectează foarte mult”, a spus Mihai Lixandru.